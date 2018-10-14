Ющенко на переговорах в Минске: что изменится для Донбасса?

14 Окт. 18:35 2018-10-14T18:35:28+03:00

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Экс-президент Украины Ющенко, известный своими русофобскими взглядами, неожиданно заявил о важности отношений Россией.

- В качестве президента я свой первый визит совершил в Москву, хотя по убеждениям я — европеец… Но я поехал в Москву. И пробовал своей нации пояснить, что если ты любишь свою страну, то ты должен понимать, что украинский интерес находится не только на западе, но и на севере, и на востоке, и на юге. И если ты желаешь процветания своей нации, то ты должен нести ответственность, как разрабатывать соответствующую политику, в том числе в сторону России, — сказал Ющенко в интервью телеканалу «Беларусь 1», показанном в субботу.

Экс-президент отметил, что в России находится «много украинских интересов, которые надо развивать».

- Там проживают более 12 миллионов украинцев. Конечно, это очень важно, — сказал Ющенко.

Напомним, фаворитом в борьбе за пост представителя Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе стал экс-президент Украины, известный своими русофобскими взглядами, Ющенко.