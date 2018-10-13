2018-10-13T21:25:33+03:00
Политика

Неудачные учения: ракета ВСУ упала во двор школы в Лисичанске

Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР
Никита МАКАРЕНКОВ
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После падения ракеты 700 школьников и преподавателей эвакуировали. Фото: FacebookПосле падения ракеты 700 школьников и преподавателей эвакуировали. Фото: Facebook
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12 октября во время военных учений в Украине произошло очередное ЧП. Зенитная ракета, которая была выпущена одним из подразделений противовоздушной обороны ВСУ, упала на территорию школы в Лисичанске – город подконтрольный незалежной. После падения ракеты 700 школьников и преподавателей эвакуировали. Об этом заявил представитель Народной милиции Луганской Народной Республики подполковник Андрей Марочко.

- Во время учений по боевой стрельбе по воздушным целям условного противника зенитно-ракетным дивизионом 53-й бригады ВСУ было выпущено несколько ракет из зенитного ракетного комплекса «Оса». Из-за низкого профессионального уровня офицеров и отсутствия практических навыков экипажей боевых машин войсковой ПВО ВСУ одна из выпущенных ракет упала на территорию школы № 27 в городе Лисичанске, - сказал Марочко.

Он добавил, что после этого украинские СМИ стали обвинять ЛНР в применении ударных беспилотников.

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