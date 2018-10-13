День города Ясиноватой 2018: вручат почетное звание «Город воинской славы»
Жители Ясиноватой отмечают День города. Сегодня ему исполняется 146 лет. На протяжении войны на Донбассе Ясиноватая тысячи раз подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. Снаряды и пули прилетают до сих пор.
- В 2014 году в городе проходили ожесточённые бои, - вспоминает жительница Ясиноватой Галина. - Но люди, которые живут на окраине, и сейчас находятся под постоянным огнём. Пули прилетают то в лавочку во дворе, то в огород...
Несмотря на это, горожане не опускают руки и пытаются жить мирной жизнью. Сегодня на центральной площади пройдут массовые гуляния.
- Ясиноватая получит почетное звание «Город воинской славы». Он присваивается населенным пунктам для увековечивания истории борьбы за свободу Донбасса, - сообщил «Комсомолке» источник в администрации.