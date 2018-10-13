2018-10-13T12:19:32+03:00
Политика

День города Ясиноватой 2018: вручат почетное звание «Город воинской славы»

Сегодня отмечается 146-летие города
Никита МАКАРЕНКОВ
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Жители Ясиноватой отмечают День города. Сегодня ему исполняется 146 лет. На протяжении войны на Донбассе Ясиноватая тысячи раз подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. Снаряды и пули прилетают до сих пор.

- В 2014 году в городе проходили ожесточённые бои, - вспоминает жительница Ясиноватой Галина. - Но люди, которые живут на окраине, и сейчас находятся под постоянным огнём. Пули прилетают то в лавочку во дворе, то в огород...

Несмотря на это, горожане не опускают руки и пытаются жить мирной жизнью. Сегодня на центральной площади пройдут массовые гуляния.

- Ясиноватая получит почетное звание «Город воинской славы». Он присваивается населенным пунктам для увековечивания истории борьбы за свободу Донбасса, - сообщил «Комсомолке» источник в администрации.

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