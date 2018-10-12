«Донбассгаз» построил подземный газопровод в прифронтовом районе Донецка

12 Окт. 18:36 2018-10-12T18:36:45+03:00

Стоимость газопровода составила более двух миллионов рублей

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Строительство подземного газопровода в Петровском – прифронтовом районе Донецка – завершено. Его стоимость составила более двух миллионов рублей. Об этом сегодня, 12 октября, сообщили в пресс-службе государственного концерта «Донбассгаз».

— В общем объеме работ, по школе и амбулатории было построено 820 м подземного газопровода. Сметная стоимость строительства составляет свыше 2 млионов рублей, — процитировали в пресс-службе госконцерна «Донбассгаз» главного инженера Алексея Цюпку.

В сентябре котельные были доставлены и установлены на подготовленные фундаменты. Сейчас идут работы по подключению котельных к газопроводу и системе отопления объектов. Все они соответствуют самым новым требованиям.

Новый газопровод предоставит возможность подключиться к системе газоснабжения жителям близлежащих домов поселка Александровка.

Напомним, работы по установлению нового газопровода были начаты в июле этого года.