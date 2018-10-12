2018-10-12T08:44:12+03:00
Политика

В Енакиево открыли Единый Центр Связи

Теперь в нём жителям города и поселка Старопетровское будут предоставлять услуги связи.
Никита МАКАРЕНКОВ
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В Енакиево открыли Единый Центр Связи. Фото: Почта ДонбассаВ Енакиево открыли Единый Центр Связи. Фото: Почта Донбасса
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В Енакиево открыли Единый Центр Связи. По счету он стал вторым в городе. ЕРЦ будет предоставлять услуги связи.

Генеральный директор ГП «Почта Донбасса» Денис Неудачин отметил, открывшийся Единый Центр Связи гарантированно предлагает весь спектр услуг связи и современных коммуникаций.

- Особо хотелось бы отметить услугу оформления подписки на периодические издания. Вчера стартовала подписная кампания 2019, которая в этом году стала более комфортной для наших клиентов, - сказал Неудачин. - Чтобы оформить подписку на любое издание, включенное в каталог, нужно зайти на сайт в раздел онлайн-подписки, заполнить абонемент, распечатать его и оплатить в ближайшем отделении почтовой связи. Ещё вариант – просто заглянуть в отделение связи и сказать оператору название периодического издания и точный адрес, куда вам его доставить. Всю остальную работу по заполнению бланка оператор возьмёт на себя. Это крайне удобно для пожилых и слабовидящих граждан.

Открывшийся ЕРЦ расположен в центре Енакиево по адресу: проспект Ленина, 87.

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