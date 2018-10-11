2018-10-11T18:51:35+03:00
Политика

Развитие Седово: какие шаги уже сделаны

Первые шаги направлены на улучшение системы водоснабжения и водоотведения посёлка
Никита МАКАРЕНКОВ
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Специалисты приступили к проведению в посёлке геодезических и геологических работ. Об этом заявил и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец.

- В в посёлке начаты инженерно-геодезические изыскания. Бригада геодезистов проведёт геодезическую съемку, чтобы узнать рельеф местности, нанести на карту строения, насаждения, чтобы создать подробный план посёлка, - рассказал Наумец. Далее будут изучены свойства грунтов, в которых будут пролегать сети. На основании этих работ проектировщики смогут детально разработать трассу для прокладки инженерных сетей. Данная работа займёт несколько месяцев, с перспективой охвата всего посёлка.

Напомним, министерству строительства и ЖКХ была поставлена задача разработать концепцию развития Седово, как центра республиканского туризма и отдыха.

- Первые шаги направлены на улучшение системы водоснабжения и водоотведения посёлка, - добавили в ведомстве. - Следующим этапом будет реконструкция асфальтового покрытия улиц посёлка.

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