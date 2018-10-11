ВСУ выпустили по ЛНР – 80 боеприпасов

11 Окт. 14:39 2018-10-11T14:39:45+03:00

Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики

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Более восьмидесяти боеприпасов было выпущено по территории Луганской Народной Республики за прошедшие сутки. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

- По приказу военного преступника - командира 72-й бригады Татуся обстрелам из вооружения БМП и гранатометов подверглись окрестности населенных пунктов Калиновка и Лозовое. Населенный пункт Смелое украинские силовики также обстреливали из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Приказы на открытие огня отдавал командир 53-й бригады – военный преступник Грузевич, - рассказал он.

В Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) сообщили, что Вооруженные силы Украины трижды обстреляли территорию ЛНР.

- Обстрелам подверглись районы сел Калиновка, Лозовое и Смелое, - говорится в сообщении.

При этом в НМ отметили, что огонь велся из вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.