В РФ аккредитовался донецкий медуниверситет

11 Окт. 14:29 2018-10-11T14:30:11+03:00

Об этом сообщили в министерстве образования и науки Республики

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- По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной программы высшего образования, уровень специалитета, специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология» (укрупненная группа профессий – «Клиническая медицина») – установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся Федеральным государственным образовательным стандартам, - сообщают в министерстве образования и науки ДНР.

Успешное прохождение аккредитации даст возможность ДонНМУ им. М. Горького выдавать выпускникам, наряду с дипломами образца Донецкой Народной Республики, дипломы государственного образца Российской Федерации.

Напомним, что в настоящий момент еще несколько ведущих вузов ДНР готовят документы для аккредитации в Российской Федерации.