2018-10-09T16:32:48+03:00
Общество

Новый налоговый кодекс в ДНР может быть принят в начале следующего года

Об этом сообщил министр доходов и сборов ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Новый налоговый кодекс в Донецкой Народной Республике может быть принят в январе 2019 года. Об этом ДАН сообщил и.о. министра доходов и сборов ДНР Евгений Лавренов.

- Когда нормативная база будет сформирована окончательно, думаю, будет принят новый налоговый кодекс. Я надеюсь, что мы это сделаем в январе, – сказал Лавренов.

Ранее сообщалось, что министерство доходов и сборов ДНР планирует провести анализ структуры формирования налоговых поступлений и их перераспределения, изменения в налоговом законодательстве, регламентировать деятельность налоговых проверок.

Евгений Лавренов был 7 сентября назначен на пост и.о. министра доходов и сборов указом врио Главы ДНР Дениса Пушилина.

Работа прежнего руководства Миндоходов во главе с Александром Тимофеевым в связи с многочисленными жалобами проверяется на предмет нарушений законодательства. Для этого в ДНР созданы Межведомственная комиссия по расследованию деятельности бывшего руководства МДС и Временная комиссия Народного Совета по выявлению фактов причинения ущерба юридическим и физическим лицам в результате противоправной деятельности представителей Миндоходов.

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