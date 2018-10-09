В ДНР пропала связь «Vodafone»
Об этом сообщили в Минсвязи ДНР
Связь Водафон в ДНР снова пропалаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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В Донецкой Народной Республике снова пропала связь украинского мобильного оператора связи «Водафон». Об этом заявили в Министерстве связи ДНР на официальном telegram-канале.
- В настоящее время сеть Водафон на территории Республики не работает. Предположительно, причина повреждения — обрыв ВОЛС. Место повреждения определяется, — говорится в сообщении Минсвязи.
Сейчас устанавливаются причины пропажи связи украинского оператора. В это время жители Республики предполагают, что восстановление связи «Водафона» может, как и в январе этого года, затянуться на долгий срок.