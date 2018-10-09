Взрывы боеприпасов ВСУ в Черниговской области: ночью эвакуировали жителей близлежащих домов
Утром 9 октября в Черниговской области прогремели взрывы на 6 - ом арсенале ВСУ.
В пресс-службе Генштаба заявили, что , информация о взрывах поступила в 03.30 от начальника 6- го арсенала.
"В районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории. Масштаб уточняется. Оперативно уведомлены все соответствующие службы и органы местной власти. Осуществляется эвакуация людей. Развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия. Проводятся соответствующие ограничительные мероприятия по всей территории Черниговской области и вдоль государственной границы", - сообщили в пресс-службе.
На место ЧП отправилась оперативная группа во главе с начальником Генерального штаба Виктором Муженко.
Напомним, 3 мая 2018 года случился крупнейший пожар на военных складах в Балаклее. Он тоже произошел на территроии технической плащадки, где разминируют боеприпасы. По одной версий, украинские военные "заметали" таким образом следы хищений оружия и боеприпасов.
Боеприпасы на складах ВСУ предназначены в основном для Донбасса.
- Значит меньше нашим людям достанется, - говорит военнослужащий армии ДНР Сергей. - Но мне жаль мирных жителей Украины, которые страдают тоже от этой войны, развязанной их властью.