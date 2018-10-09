2018-10-09T08:09:17+03:00
Политика

Взрывы боеприпасов ВСУ в Черниговской области: ночью эвакуировали жителей близлежащих домов

Начальник Генштаба выехал на место ЧП
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Утром 9 октября в Черниговской области прогремели взрывы на 6 - ом арсенале ВСУ. ФОТО: focus.uaУтром 9 октября в Черниговской области прогремели взрывы на 6 - ом арсенале ВСУ. ФОТО: focus.ua
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Утром 9 октября в Черниговской области прогремели взрывы на 6 - ом арсенале ВСУ.

В пресс-службе Генштаба заявили, что , информация о взрывах поступила в 03.30 от начальника 6- го арсенала.

"В районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории. Масштаб уточняется. Оперативно уведомлены все соответствующие службы и органы местной власти. Осуществляется эвакуация людей. Развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия. Проводятся соответствующие ограничительные мероприятия по всей территории Черниговской области и вдоль государственной границы", - сообщили в пресс-службе.

На место ЧП отправилась оперативная группа во главе с начальником Генерального штаба Виктором Муженко.

Напомним, 3 мая 2018 года случился крупнейший пожар на военных складах в Балаклее. Он тоже произошел на территроии технической плащадки, где разминируют боеприпасы. По одной версий, украинские военные "заметали" таким образом следы хищений оружия и боеприпасов.

Боеприпасы на складах ВСУ предназначены в основном для Донбасса.

- Значит меньше нашим людям достанется, - говорит военнослужащий армии ДНР Сергей. - Но мне жаль мирных жителей Украины, которые страдают тоже от этой войны, развязанной их властью.

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