«Луганск-Нива» не собирается повышать цены на социальный хлеб и батоны

8 Окт. 13:17 2018-10-08T13:31:03+03:00

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Не только в ДНР, но и в ЛНР в этом году неурожай зерна. Связано это, в первую очередь, со сложными погодными условиями. В связи с тем, что пшеницы стало меньше, стоимость на неё значительно повысилась, а значит повысилась и себестоимость муки. Несмотря на такие изменения, Публичное акционерное общество «Луганск-Нива» не планирует поднимать цены на свою продукцию. Об этом заявила общественного движения «Луганский экономический союз», председатель правления ПАО «Луганск-Нива» Зинаида Наден.

— Естественно, что в себестоимости нашей продукции, особенно муки, 87% – это стоимость сырья. Поэтому это, конечно, влияет на стоимость муки. Но мы приняли такое решение, взяли на себя такое обязательство: на хлеб социального значения «Станичный» и батон «Луганский» цену не повышать, — заявила Зинаида Наден.

Она подчеркнула, что такое решение было принято, в первую очередь, потому, что среди населения сейчас много пенсионеров, а социальная направленность «Луганск-Нивы» обязывает её заботится именно об этой группе населения Республики.

Напомним, что, по заверениям Министерства доходов и сборов ДНР, в Донецкой Народной Республики значительного повышения цен также не ожидается.