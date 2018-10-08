Актёры «Донбасс Оперы» перевоплотились в моделей и поучаствовали в эксклюзивном показе

8 Окт. 09:27 2018-10-08T09:27:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Часто я был на разных показах мод, на дефиле, где длинноногие красавицы демонстрировали дизайнерские коллекции модельеров... Впервые мне было интересно рассматривать каждую деталь нарядов показе в «Донбасс Опере». Актеры постановки «Пиковая дама» незадолго до грандиозной премьеры продефилировали в нарядах, в которых будут выступать перед зрителем.

Это напомнило мне сборы на светский бал конца 18 века. Одежда эпохи Великой Императрицы Екатерины II была создана по эскизам художника по костюмам Оксаны Кубекиной. А пошито всё это было вручную - мастерами пошивочного цеха театра.

- Всего создали более 200 костюмов, на которые пошло невероятное количество итальянских тканей и украшений. Одних только кружев использовано более 2 километров, - говорят сотрудники театра.

Дефиле привлекло внимание профессионалов из мира моды. Его посетили донецкие дизайнеры Артем и Алексей Анацкие

- Костюмы яркие и красочные, из дорогих тканей. Все эстетично – камни, стразы. Наряды просто шикарные и будут красиво смотреться со сцены. Думаем, что зрители получат эмоциональное удовольствие от этого спектакля. А нас такой показ вдохновляет на творческую работу, - сказали братья.