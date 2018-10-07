2018-10-07T14:15:22+03:00
Политика

Боец ВСУ в потасовке нанес ножевое ранение сотруднику СБУ

СБУшник прибыл для расследования массовых хищений ГСМ и материальных ценностей
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Разборки в рядах ВСУ давно не новость. Фото: focus.uaРазборки в рядах ВСУ давно не новость. Фото: focus.ua
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Военнослужащий ВСУ в ходе потасовки нанес ножевое ранение сотруднику СБУ, прибывшему ранее для расследования массовых хищений материальных средств и горюче-смазочных материалов (ГСМ) в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Он отметил, что уровень морально-психологического состояния украинских силовиков в зоне "ООС" остается на низком уровне.

- Так, по имеющейся у нас информации, 5 октября в районе населенного пункта Крымское в результате вспыхнувшей потасовки между военнослужащим 53-й отдельной механизированной бригады и сотрудником СБУ, последний получил ножевое ранение и в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение, - рассказал подполковник.

- Отмечается, что сотрудники СБУ 2 октября прибыли в это подразделение бригады для проведения следственных мероприятий по факту массовых хищений материальных средств и ГСМ, - добавил Марочко.

В Народной милиции ранее неоднократно отмечали, что морально-психическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

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