Боец ВСУ в потасовке нанес ножевое ранение сотруднику СБУ
Военнослужащий ВСУ в ходе потасовки нанес ножевое ранение сотруднику СБУ, прибывшему ранее для расследования массовых хищений материальных средств и горюче-смазочных материалов (ГСМ) в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
Он отметил, что уровень морально-психологического состояния украинских силовиков в зоне "ООС" остается на низком уровне.
- Так, по имеющейся у нас информации, 5 октября в районе населенного пункта Крымское в результате вспыхнувшей потасовки между военнослужащим 53-й отдельной механизированной бригады и сотрудником СБУ, последний получил ножевое ранение и в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение, - рассказал подполковник.
- Отмечается, что сотрудники СБУ 2 октября прибыли в это подразделение бригады для проведения следственных мероприятий по факту массовых хищений материальных средств и ГСМ, - добавил Марочко.
В Народной милиции ранее неоднократно отмечали, что морально-психическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.