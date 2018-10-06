2018-10-06T10:39:50+03:00
Политика

Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки 26 раз нарушили «перемирие»

ВСУ выпустили по ДНР более 250 боеприпасов
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ за прошлые сутки 26 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов - 259 единиц. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

Обстрелам подверглись Горловка и ее поселки - шахты имени Гагарина, Зайцево, Широкая Балка. Также ВСУ обстреляли Ясиноватую и Докучаевск, а также село Спартак, бывшую воздушную гавань, Старомихайловку и Трудовские, что в Донецке. Зафиксированы и обстрелы юга Республики – Коминтерново, Саханка, Безыменное.

ВСУ применяли гранатометы, БТР и БМП, крупнокалиберное стрелковое оружие.

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