Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки 26 раз нарушили «перемирие»

6 Окт. 10:39 2018-10-06T10:39:50+03:00

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ВСУ за прошлые сутки 26 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов - 259 единиц. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

Обстрелам подверглись Горловка и ее поселки - шахты имени Гагарина, Зайцево, Широкая Балка. Также ВСУ обстреляли Ясиноватую и Докучаевск, а также село Спартак, бывшую воздушную гавань, Старомихайловку и Трудовские, что в Донецке. Зафиксированы и обстрелы юга Республики – Коминтерново, Саханка, Безыменное.

ВСУ применяли гранатометы, БТР и БМП, крупнокалиберное стрелковое оружие.