Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки 26 раз нарушили «перемирие»
ВСУ выпустили по ДНР более 250 боеприпасов
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ВСУ за прошлые сутки 26 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов - 259 единиц. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.
Обстрелам подверглись Горловка и ее поселки - шахты имени Гагарина, Зайцево, Широкая Балка. Также ВСУ обстреляли Ясиноватую и Докучаевск, а также село Спартак, бывшую воздушную гавань, Старомихайловку и Трудовские, что в Донецке. Зафиксированы и обстрелы юга Республики – Коминтерново, Саханка, Безыменное.
ВСУ применяли гранатометы, БТР и БМП, крупнокалиберное стрелковое оружие.