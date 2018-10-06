2018-10-06T10:17:07+03:00
Политика

Фильм о Донбассе покажут на кинофестивале в Риме

В Италии фильм покажут 23 октября
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Кадр из фильма "Донбасс. Окраина". ФОТО: www.kino-teatr.ruКадр из фильма "Донбасс. Окраина". ФОТО: www.kino-teatr.ru
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Фильм «Донбасс. Окраина» режиссера Рената Давлетьярова вошел в официальную программу 13-го Международного кинофестивале в Риме, который пройдет с 18 по 28 октября Rome Film Fest, сообщает Министерство культуры России.

Фильм покажут 23 октября во дворце фестивалей Auditorium Parco della Musica.

Сценарий фильма «Донбасс. Окраина» основан на реальных событиях. Сюжет картины повествует о событиях 2014 года - начало войны на Донбассе, которая продолжается уже пятый год.

Главный герой — молодой солдат украинской армии, водитель Андрей Соколов, попадает под обстрел и оказывается в подвале жилого дома, где знакомится с собратьями по несчастью, каждый из которых со своей судьбой.

«Сценарист фильма (Алексей Тимошкин - ред.) с начала конфликта находился в Донбассе, где собрал несколько историй, вошедших в окончательный сценарий», — отметил режиссер картины Ренат Давлетьяров.

Он подчеркнул, что его фильм — это не голливудский боевик с перестрелками, взрывами и погонями. Этот фильм о настоящей войне, где задача каждого — выжить, найти воду, лекарства, пищу. Все - как по Хемингуэю.

Съемки картины проходили под Евпаторией, в поселке мирный в 2017 - ом году. В российский прокат картина выйдет в следующем году.

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