2018-10-04T13:52:45+03:00
Общество

Энергетики ДНР обеспечили бесперебойным энергоснабжением Горловку и Енакиево

Сотрудники ТЕ «Электроремонт» Республиканского предприятия «Энергия Донбасса» восстановили силовой трансформатор, повреждённый ещё в 2014 году
Цесанна АНТОНЕНКО
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Во вторник, 2 октября, энергетики Донецкой Народной Республики завершили капитальный ремонт силового трансформатора ТДТН-40000/110/35/6, который обеспечивает бесперебойным энергопитанием Горловский энергоузел. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

— Для подготовки и запуска трансформатора нам понадобится две-три недели. За это время мы произведем монтаж, все необходимые тесты. Мощность данного трансформатора составляет 40 мегаватт, а вес составляет 72 тонны. Все потребители Горловки, Енакиево и ряда других населенных пунктов будут получать электроэнергию уже от двух источников питания, что позволит обеспечить надежность электроснабжения, — сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

Этот трансформатор был повреждён в результате боевых действий 17 декабря 2014 года. В него попал артиллерийский снаряд, выпущенный Вооружёнными силами Украины.

Напомним, в результате повреждения трансформатора энергоснабжение Горловки, Енакиево и ряда других населённых пунктов было значительно снижено.

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