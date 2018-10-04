Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев: Россия не пойдет войной на Украину

4 Окт. 10:43 2018-10-04T10:43:19+03:00

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Россия не будет идти в наступление на Херсон, Одессу, Харьков, так как понимает, что украинская армия – это серьезное сопротивление. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил сбежавший на Украину экс-депутат Госдумы Илья Пономарев.

-Я не думаю, что есть реальный план с танками отвоевывать Херсон, Одессу, Харьков. Есть Генеральный штаб, в котором должен быть конверт на любой случай жизни. Наверное, и на такой случай жизни там тоже такой конверт есть. Но цена подобной военной конфронтации, подобного вторжения уже сейчас, после Донбасса, понятна. Потому что тогда думали, что будет легко. Но в итоге все-таки…, — сказал он.

По его словам, в случае наступления России Запад не будет воевать за Украину.

-Запад воевать не будет, но украинцы сами будут за себя воевать. И это будет серьезное сопротивление. И это как раз в Москве понимают очень хорошо, иначе они бы давно пошли вперед и на Донбассе. Украина оправилась от того шока, который был в 2014 году, и реально создана сильная армия. Действительно создана сильная армия, — подчеркнул он.

Напомним, что 20 марта 2014 года Пономарев единственный проголосовал в Госдуме против присоединения Крыма к России. 18 июня 2014 года выехал из России в США, где проживал в течение последующих двух лет. 24 июня 2016 года получил вид на временное проживание на Украине. В настоящее время живёт в Киеве.