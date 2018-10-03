Борьба с коррупцией: В ЛНР помощник прокурора вымогал у предпринимателя взятку

3 Окт. 10:36 2018-10-03T10:36:58+03:00

В отношении него генеральная прокуратура возбудила уголовное дело

Изменить размер текста: A A

В Луганской Народной Республике возбудили уголовное дело по факту вымогательства помощником прокурора взятки от местного предпринимателя.

- 30 сентября текущего года следственным управлением Генеральной прокуратуры ЛНР совместно с отделом собственной безопасности Генеральной прокуратуры ЛНР выявлен и задокументирован факт вымогательства одним из помощников прокурора города денежных средств в сумме 15 тысяч рублей у физического лица-предпринимателя, - говорится в сообщении пресс-службы правоохранительного ведомства.

Коррупционер был задержан на месте при получении денег. Возбужденно уголовное дело по признакам части 3 статьи 172 Уголовного кодекса ЛНР.