2018-10-02T16:40:11+03:00
Общество

Поезда снова пойдут из Ясиноватой в Иловайск

Курсирование поездов Иловайск–Ясиноватая и Ясиноватая–Иловайск возобновляется
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Министерство транспорта ДНР информирует пассажиров о восстановлении курсирования пригородных поездов, следующих из Иловайска в Ясиноватую и из Ясиноватой в Иловайск. Начиная с 15 октября 2018 года, возобновляется курсирование следующих пригородных поездов:

№ 6902 Иловайск–Ясиноватая, отправлением из Иловайска в 4.50 согласно действующему расписанию, прибытием в Ясиноватую в 6.07;

№ 6906 Ясиноватая–Иловайск, отправлением из Ясиноватой в 19.10 согласно действующему расписанию и прибытием в город Иловайск в 21.57.

С расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на официальных сайтах министерства транспорта ДНР и ГП «Донецкая железная дорога».

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