2018-10-02T11:05:10+03:00
Политика

В Мариуполе две девочки одновременно совершили самоубийство

В прощальной записке они попросили, чтобы их похоронили вместе
Никита МАКАРЕНКОВ
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В подконтрольном Украине Мариуполе случилась трагедия, которая не оставила равнодушными никого. Две девочки в возрасте 16 лет одновременно совершили самоубийство. Что стало причиной этому – пока неизвестно.

Их тела нашли разбитыми утром 2 октября в Левобережном районе около многоэтажки. Это место считается проходимым. Мариупольский сайт «0629» сообщил, что в карманах погибших девочек были найдены записки с одинаковым текстом: «Похороните нас вместе».

В пресс-службе полиции эту информацию подтвердили.

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