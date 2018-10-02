В Мариуполе две девочки одновременно совершили самоубийство
В прощальной записке они попросили, чтобы их похоронили вместе
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В подконтрольном Украине Мариуполе случилась трагедия, которая не оставила равнодушными никого. Две девочки в возрасте 16 лет одновременно совершили самоубийство. Что стало причиной этому – пока неизвестно.
Их тела нашли разбитыми утром 2 октября в Левобережном районе около многоэтажки. Это место считается проходимым. Мариупольский сайт «0629» сообщил, что в карманах погибших девочек были найдены записки с одинаковым текстом: «Похороните нас вместе».
В пресс-службе полиции эту информацию подтвердили.