Миротворцы в Донбассе выгодны Украине

1 Окт. 11:09 2018-10-01T11:09:00+03:00

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Миротворческая миссия ООН пока является лучшим вариантом для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом заявил политолог Сергей Таран.

-Один из вариантов – это миротворческая миссия, но он не предусматривает переписывания Конституции Украины и отказа от европейской и евроатлантической интеграции. Она также не предусматривает амнистии боевикам и бандитам. Это неплохой сценарий для выхода из кризиса на востоке страны, если мы получим поддержку международных партнеров, чтобы эта миссия состоялась на наших условиях и на условиях Запада, – говорит он.

По его словам, Украина должна настаивать на миротворцах на Донбассе, пока нет более оптимального варианта для урегулирования конфликта.

-Это не означает, что миротворческая миссия будет завтра, но это значит, что мы должны ставить перед международным сообществом такие условия, свое видение, чтоб нам не навязывали другие – худшие варианты, – отметил Таран.