10 километров полок с книгами, дуб Пера Великого и «Мерседес»: Донецкая библиотека имени Крупской отмечает 95-летие

Донецкая библиотека имени Крупской отмечает 95-летие. Фото: Министерство культуры ДНР

Центральная городская библиотека была создана решением Президиума Сталинского окружного исполнительного комитета 2 августа 1926 года, однако свои двери для читателей она открыла 1 декабря того же года – именно эта дата считается Днем рождения. В этом году Донецкая республиканская универсальная научная библиотека имени Крупской отмечает 95-летний юбилей.

Спустя два года после открытия, в 1928 году, фонд центральной библиотеки насчитывал больше 17 тысяч книг. Его сформировали на базе коммунистической библиотеки и библиотек клубов Энгельса и делового. Число подписчиков библиотеки составляло почти две тысячи человек.

В 1935 году было начато строительство нового здания для библиотеки по проекту архитектора Эммануила Гамзе. Большую помощь в возведении здания оказала заместитель Народного комиссара просвещения Надежда Крупская. Ее именем библиотека была названа в 1936 году, однако нет документального подтверждения присвоения имени.

Если все книжные полки библиотеки имени Крупской выстроить в один ряд, то их длина составит десять тысяч метров. Фото: Министерство культуры ДНР

Библиотека начала переезд на новое место еще в недостроенное здание в 1939-м.

Началась Великая Отечественная война. В годы оккупации библиотека продолжала свою деятельность, об этом свидетельствуют формуляры читателей, датированные 1942-1943 годами. Во время боевых действий сильно пострадали фонды и здание библиотеки. Однако благодаря работникам – сохранились несколько десятков тысяч книг, среди которых и уникальные экземпляры.

После освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, в сентябре 1943-го был организован первый послевоенный абонемент. За полмесяца сотрудники библиотеки вместе с активистами извлекли из подвалов и подготовили к выдаче больше десяти тысяч книг.

А 2 октября, спустя всего 24 дня после освобождения города, был открыт читальный зал. Полноценно выдавать абонементы начали в начале января 1944 года, и за первые три месяца горожане взяли для чтения 35 409 книг.

Восстановительные и ремонтные работы здания центральной библиотеки продолжались до 1955 года. Реконструкция велась по проекту местного архитектора Николая Порхунова. На фасаде здания появились горельефы писателей и научных деятелей – выполненные скульпторами Наумом Гинзбургом и Павлом Гевеке.

С каждым годом библиотека развивалась, шла в ногу со временем. Создавались новые отделы, расширялись фонды. В 1966—1967 годах библиотека была перепрофилирована из массовой в научную. Сейчас фонд отдела располагает печатными изданиями по всем отраслям знаний на 46 языках мира.

Здание библиотеки имени Крупской стало памятником архитектуры местного значения в 1983 году.

Донецкая библиотека имени Крупской отмечает 95-летие. Фото: Министерство культуры ДНР

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

Родственники Пушкина передали саженец легендарного дуба

В марте 2019 года во внутреннем дворе библиотеки имени Крупской посадили саженец легендарного дуба – «потомка» дерева, выращенного Петром Великим на Каменном острове более 300 лет назад. Этот саженец передали в Республику родственники Александра Пушкина по линии деда - чета Ганнибалов.

Студенческое поверье

У донецких студентов, посещающих библиотеку, есть поверье: если загадать желание о легкой сдаче экзаменационной сессии и дотронуться до книги в руках статуи Надежды Крупской на первом этаже, то желаемое обязательно исполнится!

Это ж сколько книг!

Если все книжные полки библиотеки имени Крупской выстроить в один ряд, то их длина составит десять тысяч метров. Такую же протяженность имеет и улица Артема в центре столицы.

Запутаться можно

В библиотеке 130 рабочих компьютеров. Их в единую информационную сеть соединяют больше трех тысяч метров проводов.

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