Коронавирус в ДНР, последние новости на 18 ноября 2021 года: Лечение от Covid-19 проходят почти 18 тысяч человек

За сутки в Республике у 104 выявили воспаление легких Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 1207 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- 17 ноября проведено 3763 исследований, из них выявлено 1191 случаев заболевания и у 16 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.

По его данным, на сегодня в Республике находятся на лечении (стационарном и амбулаторном) 17930 пациентов, выписаны – 74612 человек, летальных случаев – 7664.

За сутки в Республике выявлено 104 случая пневмоний.

- Это на 11 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 80. Всего на лечении 2361 пациентов с пневмониями, из них 1477 - на кислородной поддержке (плюс 46 за сутки), - говорится в сообщении.

Всего с 18 марта 2021 года выявлено 2255 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения ДНР настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.