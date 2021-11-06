В ЛНР организовали подвоз питьевой воды в прифронтовые районы, отрезанные Украиной от Западной фильтровальной станции

За процессом раздачи воды следили представители СЦКК. Фото: УНМ ЛНР

В Луганской Народной Республике организовали подвоз питьевой воды в прифронтовые районы, отрезанные 3 ноября Киевом от Западной фильтровальной станции. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ЛНР.

В ведомстве отметили, что киевская власть предпринимает все новые попытки создать невыносимые условия жизни для жителей Донбасса.

- В связи с этим командование Народной милиции в оперативном порядке организовало работу по доставке питьевой воды в районы, пострадавшие от украинского произвола, - рассказали в пресс-службе.

Доставкой воды занимались военнослужащие Народной милиции. Фото: УНМ ЛНР

В управлении заявили, что жители прифронтовых территорий оказались не готовы к столь резкому отсутствию воды. Поэтому людям помогли запастись не только водой, но и специальными канистрами, которые могут пригодится в будущем для ее хранения.

Жители прифронтовых территорий оказались не готовы к столь резкому отсутствию воды. Фото: УНМ ЛНР

- Спасибо большое Народной милиции, привезла нам водичку. Для нас это очень важно, так как у нас с водой проблемы, - говорит жительница поселка Донецкий Алла Василенко.

В Народной милиции также добавили, что за раздачей питьевой воды следили представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, потому как от Украины можно ожидать любых провокаций, а на «помощь ОБСЕ рассчитывать не приходится».

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