Теперь не только маски: В ДНР вводят дополнительные меры борьбы с коронавирусом с 25 октября

В Республике ограничат посещение досуговых мест Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Донецкой Народной Республике вводят серьезные ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом. Их внедрят с 25 октября. Соответствующий Указ под №321 уже подписал руководитель государства Денис Пушилин.

Теперь на территории Республики запрещается проводить массовые мероприятия.

- До особого распоряжения запретить проведение на территории ДНР досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, развлекательных центрах и на аттракционах, - сказано в тексте документа, который обнародован на сайте Главы ДНР.

Сообщается, что запрет не коснется проведения ярмарок, посещения спортивных клубов, фитнес-центров, бассейнов и спортивных занятий на открытом воздухе - включая индивидуальные и групповые учебно-тренировочные занятия без привлечения зрителей.

А вот для того, чтобы побывать в кафе, кинотеатре, библиотеке или театре (при условии 50-процентного заполнения залов), теперь необходимо будет иметь при себе документ о прохождении полного курса вакцинации, справку о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест. Причем дата выдачи последнего документа не должна превышать 3-х календарных дней к моменту его предъявления.

Также до 15 ноября в Республике запрещено проведение спортивных соревнований.

До 15 ноября в ДНР запрещено проводить спортивные мероприятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, ограничивается пребывание в общественных местах лиц, не достигших возраста 14 лет, без сопровождения одного из родителей.

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