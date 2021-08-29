Директор художественного музея «Арт Донбасс» Екатерина Калиниченко: Мы разгадываем многие тайны полотен и даем им новую жизнь

Одной из самых интересных музейных площадок исполнилось 10 лет Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Война прошла бульдозером по жизни многих дончан. Уехали искать лучшую долю не только те, кто не принял независимость Донбасса, но и многие успешные люди. Но как же было приятно увидеть, что дорогие сердцу земляки, которые делали Донецк неповторимым и презентабельным, остались в родном городе.

И Екатерина Калиниченко, возглавившая «Арт Донбасс» в самое трудное время 2014–го – одна из них. Ее с удовольствием приняли бы на работу самые крупные музеи, но молодая и креативная директор Донецк не оставила.

- А как я могла уехать? – улыбается Екатерина. – Я здесь с первого дня, все создавалось по крупице на моих глазах, это невозможно бросить.

Писали картины под разрывы снарядов

Идея создания будущего музея принадлежала мэрии Донецка. 10 лет назад не хватало выставочных площадок. А город развивался стремительно, постоянно приезжали иностранцы, инвесторы. Им нужно было показывать что–то яркое, необычное. Тогда и было принято решение открыть современный выставочный центр у подножия памятника «Твоим освободителям, Донбасс!»

Провели реконструкцию, и так появился художественно-выставочный центр. Именно такое название он носили с 2011 года.

- Наша главная задача – популяризация творчества художников Донбасса, - говорит Екатерина Калиниченко. - Но мы приглашали в гости художников из всех областей Украины, проводили международные выставки и арт-проекты, и все для того, чтобы дончане могли увидеть искусство из разных уголков мира.

Екатерина Калиниченко возглавила «Арт Донбасс» в 2014 году. Фото: Личный архив Екатерины Калиниченко

- Война все изменила, но, похоже, что «Арт Донбасс» стал развиваться еще стремительнее…

- Мы делим нашу историю на «до» 2014 года и «после». Лето и осень 2014 года были очень тяжелыми. Но мы постоянно здесь дежурили, была охрана - у нас ничего не пропало, все сохранилось. И мы все же открылись 1 октября 2014–го выставкой «Осень, ваше высочество!» Рядом с музеем разрывались снаряды, мы каждый день слышали эти звуки, когда шли на работу через аллею Славы. А у нас внутри тихо играла музыка, рождались новые проекты. Мы решили собирать на чаепития местных художников, чтобы понять – чем им помочь. Каждая творческая единица – это творец, а перед нами открылись совсем другие люди – люди, многие из которых не знали, что делать. Через творчество мы поднимали их боевой дух. Они почувствовали свою востребованность, и так появился стимул для творчества. Сначала художники писали мирные пейзажи, натюрморты. Даже те, кто жил в обстреливаемых районах, включали классику и писали картины под звуки снарядов. В основном это были умиротворенные пейзажи. Позже нам стали приносить работы о нынешней войне. В 2017 году мы сделали выставку «Мы победим!» и представили на ней картины, написанные художниками с 2014 по 2017 год. Там были портреты детей, погибших ополченцев. Посетители не могли сдержать слез.

- Для многих «Арт Донбасс» стал местом, где можно отвести душу, вы это почувствовали?

- Да, заметили, что многие жители из прифронтовых окраин приходят на одну и ту же выставку по несколько раз. К тому же, мы стали проводить концерты. Стал очень популярным музыкально-волонтерский проект «Посиделки на струнах». Струнный квартет «Бомонд» за сезон проводит десять концертов. В его программах принимают участие солисты из Донецкой филармонии, музыкальной академии, оперного театра.

У Донецка есть чему поучиться

Помимо того, что вход в «Арт Донбасс» бесплатный, в музее еще масса «изюминок». К примеру, здесь нет окон, которые как бы «разрывают» экспозиции, рассматривать работы можно панорамно. Музей располагается на двух этажах, есть три выставочных зала. В самом большом – одновременно экспонируют 200 картин. Иногда залы отдают под работы одного художника. И по глубине погружения в творчество мастера, такому новшеству нет равных.

Выставка к юбилею музея Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За счет того, что балконы в музее прозрачные, можно созерцать произведения искусства, стоя в центре первого этажа. Для каждой выставки специалисты подбирают подходящую музыку. Подвешенные мультимедийные экраны усиливают восприятие.

- Знаем, что вы много ездите по другим музеям. «Арт Донбассу» есть что перенять?

- Зачастую мои коллеги из других городов удивляются, сколько всего мы делаем! – не без амбиций говорит Екатерина. - Но мы занимаемся не только организацией выставок, которые экспонируются в городах России, Республики. Проводим и научные исследования. К примеру, приносит нам коллекционер полотно и говорит – это написал такой–то художник. А мы внимательно изучаем роспись, и понимаем, что автор – другой человек, и об этом раньше ничего не было известно. Еще одно интересное направление – это, что называется, вдохнуть в картину жизнь. Ведь часто художника озаряет вдохновение, и он начинает набрасывать свои идеи просто на листах. Работы так и могут остаться «в столе». Но когда автор приносит их нам – мы технически доводим картины, обрамляем в рамку, так у картины появляется жизнь. К примеру, Народный художник Алексей Поляков в прошлом году передал нам серию работ, посвященных празднованию города, которые написал еще в 1979 году. Нигде эти работы ни разу не были показаны. Мы их оформили, и они находятся на выставке к нашему юбилею. Все это время эти большие листы, написанные постелью, пролежали в папке, а сейчас у них появится вторая жизнь.

- Какие планы на ближайшую перспективу?

- Делиться планами – не мой конек. Мы, конечно, готовим каждый год план тематических выставок, чтобы художники тоже к ним писали работы и они, что называется, не были сырыми. До войны мы проводили около 20 выставок в год, сейчас – минимум в два раза больше! А вообще, за десять лет мы представили публике 380 выставок.

Графика становится все популярное

Много детских работ приходит из подконтрольной Киеву территории

«Арт Донбасс» активно сотрудничает с художественными школами, студиями в Дворцами культуры. Не только Донецка. Сильные школы в Енакиево, Горловке, Макеевке, Зугрэсе и Торезе.

- Для нас важно открыть новый талант, - подчеркивает Екатерина Калиниченко. - К 160-летию Дня рождения Антона Чехова мы подготовили конкурс «Чеховский мир». И кроме выставки, которая проходила здесь (кстати, она открылась и в российских городах) впервые с «Почтой Донбасса» выпустили марки с рисунками детей. Для ребенка настоящее чудо, что его работа стала маркой! Дети очень активно присылают нам работы, есть и из подконтрольных Киеву городов и поселков, из Марьинского района, к примеру. У ребят становится популярной графика, это очень интересное направление. А вот художники, которые уехали из Донецка и живут на Украине, увы, не принимают участие в выставках музея.

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