Какие курорты для отдыха выбирают дончане: Плюсы и минусы отпуска в Седово

Седово - единственный морской курорт на две Республики, отдыхающих хоть отбавляй Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

[часть 1 - Седово] [часть 2 - Зуевка] [часть 3 - Абхазия] [часть 4 - Краснодарский край и Крым] [часть 5 - Турция]

Лето - пора отдыха. Как и где отдыхать в период коронавируса, когда везде действуют разные ограничения, а там, где их нет, цены завышают до космических масштабов? «Комсомолка» промониторила цены на различных курортах и узнала у дончан, где же они отдыхают или куда собираются поехать в этом году.

Уже сколько лет кряду самые популярные направления для отдыха дончан - местный курорт Седово, Краснодарский край и Крым, Абхазия и бюджетный отдых в Турции.

В этой статье мы поговорим об отдыхе в Седово.

В первые годы войны в Донбассе отдохнуть на побережье Азовского моря в Седово приезжало немало россиян. Даже несмотря на то, что поселок находится недалеко от линии фронта. Жителей России привлекали цены. Однако сейчас стоимость аренды жилья больше отпугивает. Седово - единственный морской курорт на две Республики, отдыхающих хоть отбавляй, а поэтому некоторые предприниматели начали завышать цены. «Все равно поедут», - главный аргумент таких сезонных бизнесменов. Найти соответствие «цена-качество» можно, но в таком случае бронировать жилье нужно заранее.

- Впервые побывали в Седово в 2016 году. Цены были приемлемые. Родственники из Воронежа удивлялись. Но так было недолго, - рассказывает дончанин Сергей. - С каждым годом накопить на отдых в Седово все сложнее. В этом году ахнули: номер с удобствами - 2 000-2 500 рублей на двоих. У меня знакомые за 3 000 рублей в сутки снимали квартиру в Ялте.

Седово - единственный морской курорт на две Республики, отдыхающих хоть отбавляй Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Меня Седово привлекает. Несмотря на крымские цены на жилье, ограничения по въезду и комендантский час, - говорит жительница Донецка Ирина Плетнева. - Причин несколько. Первая - это относительно мелкое море и песчаные пляжи. Вторая - полезные свойства моря, которыми не обладает ни одно другое. Третья - быстрая дорога. Полтора-два часа на машине, и ты в поселке, а в будние дни на посту при въезде туда очереди небольшие.

В этом году, как и в прошлом, в Седово действует особый режим въезда - приехать можно только в том случае, если заранее зарегистрироваться у предпринимателя, у которого собираетесь отдыхать. Списки передают в штаб района, а оттуда они попадают на пост, который находится при въезде в поселок.

Комендантский час в поселке действует, как и на всей территории Республики. В этом году на летний период его действие ослабили. С пятницы по воскресенье ограничения не действуют.

Минусы: высокие цены на жилье, ограничения по въезду в поселок, комендантский час.

Плюсы: близость от городов и поселков Республики, песчаные пляжи, полезные свойства моря.

Продолжение следует... (внизу по ссылкам)

[часть 2 - Зуевка] [часть 3 - Абхазия] [часть 4 - Краснодарский край и Крым] [часть 5 - Турция]

P.S.В связи с недопущением распространения коронавирусной инфекции в разных регионах и странах вводятся различные требования, которых должны придерживаться отдыхающие. Также регулярно вводятся новые правила по въезду в курортные зоны - в одни места нельзя проехать без теста на коронавирус, в другие - без сертификата о прививке. Все эти нюансы нужно по несколько раз уточнять перед планируемой поездкой и следить за обновляемой информацией на официальных сайтах.

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