Какие места для отдыха выбирают дончане: Плюсы и минусы отпуска в Зуевке

Зуевка находится всего в сорока километрах от Донецка Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

[часть 1 - Седово] [часть 2 - Зуевка] [часть 3 - Абхазия] [часть 4 - Краснодарский край и Крым] [часть 5 - Турция]

... Продолжение.

Лето - пора отдыха. Как и где отдыхать в период коронавируса, когда везде действуют разные ограничения, а там, где их нет, цены завышают до космических масштабов? «Комсомолка» промониторила цены на различных курортах и узнала у дончан, где же они отдыхают или куда собираются поехать в этом году.

Уже сколько лет кряду самые популярные направления для отдыха дончан - местный курорт Седово, Краснодарский край и Крым, Абхазия и бюджетный отдых в Турции.

В этой статье мы поговорим об отдыхе в Зуевке, которая находится в пределах Республики

Кто-то предпочитает отдых на побережье моря, а кому-то ближе к душе леса, реки, степь или скалы. Все это объединяет в себе Зуевка, которая находится всего в сорока километрах от Донецка.

Еще в 2002 году здесь создали ландшафтный парк «Зуевский». Живописный уголок природы расположен вокруг поселка. Рядом красуется река Крынка и три водохранилища: Ольховское, Ханженковское и Зуевское.

Полюбовавшись течением Крынки, которая местами напоминает Амазонку, можно пройтись вдоль нее по лесочку. Пробираясь сквозь ниспадающие на реку ветви деревьев, ненадолго ощутить себя словно в джунглях. Есть байдарочная станция, где за отдельную оплату дадут покататься на байдарках и каноэ с опытным инструктором. Также в Зуевке можно полетать на парапланах. Немногочисленные базы отдыха в поселке есть, но в основном здесь предпочитают организовывать кемпинг.

Несколько раз за сезон различные организации Республики проводят тематические кемпинг-выходные. Одной организованной группой жители Республики располагают свои палатки в живописной зоне, участвуют в различных мастер-классах, ходят в походы, а вечер проводят у костра.

- Совсем недавно в Зуевке был трехдневный фестиваль. Мне с семьей попасть на него не удалось, так как ребенку нет еще года, - рассказывает житель Донецка Сергей Лебедев. - Но раньше не отказывались от их посещения. Лично для меня Зуевка - это тот уголок природы, который каждому может подарить что-то свое. Именно на одном из таких кемпингов в Зуевке я встретил свою любовь - совсем скоро исполнится три года со дня нашей свадьбы.

Минусы: неразвитая инфраструктура, можно попасть в сезон нашествия комаров.

Плюсы: невероятно красивая природа, активный отдых, меньше часа в дороге от Донецка.

Продолжение следует... (внизу по ссылкам)

[часть 1 - Седово] [часть 3 - Абхазия] [часть 4 - Краснодарский край и Крым] [часть 5 - Турция]

P.S.В связи с недопущением распространения коронавирусной инфекции в разных регионах и странах вводятся различные требования, которых должны придерживаться отдыхающие. Также регулярно вводятся новые правила по въезду в курортные зоны - в одни места нельзя проехать без теста на коронавирус, в другие - без сертификата о прививке. Все эти нюансы нужно по несколько раз уточнять перед планируемой поездкой и следить за обновляемой информацией на официальных сайтах.

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