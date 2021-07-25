Какие места для отдыха выбирают дончане: Плюсы и минусы отпуска в Абхазии

Абхазия не может оставить равнодушным Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

[часть 1 - Седово] [часть 2 - Зуевка] [часть 3 - Абхазия] [часть 4 - Краснодарский край и Крым] [часть 5 - Турция]

...Продолжение.

Лето - пора отдыха. Как и где отдыхать в период коронавируса, когда везде действуют разные ограничения, а там, где их нет, цены завышают до космических масштабов? «Комсомолка» промониторила цены на различных курортах и узнала у дончан, где же они отдыхают или куда собираются поехать в этом году.

Уже сколько лет кряду самые популярные направления для отдыха дончан - местный курорт Седово, Краснодарский край и Крым, Абхазия и бюджетный отдых в Турции.

Природа Абхазии многогранна Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В этой статье мы поговорим об отдыхе в Абхазии

Одни люди сетуют на то, что инфраструктура Абхазии в своем большинстве замерла в развитии много лет назад, а другие не могут налюбоваться необычайной природой этой страны. Ее величие невозможно охватить взглядом, объездить все туристические маршруты не получится даже за несколько поездок. Абхазия не может оставить равнодушным.

Проезд в Абхазию недешевый. 3 000 рублей с человека в одну сторону на автобусе. За 3 500 можно добраться из Донецка до Ростова, а из Ростова в Абхазию на поезде. В среднем дорога занимает 18-24 часа в пути, в зависимости от средства передвижения.

Цены на продукты от донецких практически не отличаются. Разве что сезонные фрукты - инжир, персики, яблоки - могут порадовать. Жилье на любой вкус - за номер на двоих от тысячи рублей и выше. За 1 500 можно найти номер с удобствами или квартиру. При этом вид из окна у каждого будет особенный - безграничные горы, необъятное море или куда-то спешащие реки.

В среднем за 4 000 тысячи рублей в сутки можно снять коттеджный дом недалеко от моря сразу на несколько семей, в том случае, если отдых решили провести с родственниками или друзьями.

Вид с гор Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Я в Абхазии был лишь единожды, но эта «страна души» осталась у меня в сердце - обязательно вернусь туда и продолжу вычеркивать из своего списка места, в которых удастся побывать, - рассказывает дончанин Максим. - Озеро Рица, река Бзыбь, Гагра, свои «Альпийские горы» и красивейшие места Нового Афона - монастырь, пещеры, келья апостола Симона Кананита. В этих местах мне удалось побывать за проведенные в Абхазии 10 дней. Цены на экскурсии от 800 рублей и до 2 500. Но в некоторых местах можно побывать без экскурсии, потратив на проезд в общественном транспорте 100-200 рублей.

Также многие дончане полюбили кемпинг в Абхазии, который организовывают при участии федерации спортивного туризма. Один лагерь располагается в Пицунде, а другой - в Мюссере, на берегу Черного моря. Жителей привлекает стоимость путевки. В этом году это 14 000 рублей со взрослых и 12 000 с детей. В стоимость входит проезд туда и обратно, проживание в палатках, кемпинговое оборудование и питание, душ с горячей водой на территории палаточного лагеря, туалет и вай-фай. Что еще нужно для комфортного отдыха на природе? Вопрос риторический.

Природа Абхазии многогранна Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Наш корреспондент также был на отдыхе в этом палаточном лагере, а по возвращении привез целую флешку фотографий необычайных видов и массу впечатлений.

Минусы: дальняя дорога, стоимость проезда, отсутствие такой инфраструктуры, как в Крыму или Сочи.

Плюсы: бюджетное жилье с приемлемыми условиями, цены на сезонные фрукты, необычайная природа, вариант бюджетного отдыха в палатках.

Продолжение следует... (внизу по ссылкам)

[часть 1 - Седово] [часть 2 - Зуевка] [часть 4 - Краснодарский край и Крым] [часть 5 - Турция]

P.S.В связи с недопущением распространения коронавирусной инфекции в разных регионах и странах вводятся различные требования, которых должны придерживаться отдыхающие. Также регулярно вводятся новые правила по въезду в курортные зоны - в одни места нельзя проехать без теста на коронавирус, в другие - без сертификата о прививке. Все эти нюансы нужно по несколько раз уточнять перед планируемой поездкой и следить за обновляемой информацией на официальных сайтах.

Читайте с первой части

Какие курорты для отдыха выбирают дончане: Плюсы и минусы отпуска в Седово

«Комсомолка» собрала мнения жителей о местах отдыха в этом курортном сезоне и выделила их плюсы и минусы (подробнее)