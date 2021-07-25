Какие места для отдыха выбирают дончане: Плюсы и минусы отпуска в Краснодарском крае и Крыму

Отдохнуть в Крыму пока что можно без сертификата и теста Фото: Елена Лебедева

[часть 1 - Седово] [часть 2 - Зуевка] [часть 3 - Абхазия] [часть 4 - Краснодарский край и Крым] [часть 5 - Турция]

... Продолжение.

Лето - пора отдыха. Как и где отдыхать в период коронавируса, когда везде действуют разные ограничения, а там, где их нет, цены завышают до космических масштабов? «Комсомолка» промониторила цены на различных курортах и узнала у дончан, где же они отдыхают или куда собираются поехать в этом году.

Уже сколько лет кряду самые популярные направления для отдыха дончан - местный курорт Седово, Краснодарский край и Крым, Абхазия и бюджетный отдых в Турции.

В этой статье мы поговорим об отдыхе в Краснодарском крае и Крыму

Власти Краснодарского края приняли ряд ограничений на въезд, которые затронут всех туристов. Меры были введены из-за роста числа заболевших коронавирусом в регионе после старта курортного сезона. Уже с 1 июля действуют новые ограничения при заселении в гостиницу или пансионат. Для этого необходима справка о пройденном курсе вакцинации, сертификат о вакцинации вторым компонентом вакцины либо однокомпонентной вакциной предъявляется в электронном виде или на бумажном носителе. Если прививка сделана не была, необходим отрицательный тест на коронавирус сроком давности не более 3 суток.

При этом уже 1 августа правила ужесточат - заселиться в отель или пансионат можно будет только туристам, прошедшим вакцинацию. Сертификат не понадобится лишь тем, кому прививка противопоказана врачами. Это необходимо будет подтверждать документально. В таком случае необходим отрицательный тест.

Сейчас власти Краснодарского края говорят о том, что в августе у туристов, которые будут приезжать с отрицательными тестами, может появиться возможность привиться непосредственно в Краснодарском крае. Этот вопрос находится на разработке.

- В июле поехать в Краснодарский край можно, но так как ограничения будут усиливать только с первого августа, сейчас поток туристов большой. Выбор мест отдыха невелик. А вот на август предложений много, в том числе - по приятным ценам, - говорят «Комсомолке» в одном из столичных турагентств. - Так что при наличии сертификата и подтверждения о пройденной вакцинации на сайте Госуслуг вы сможете в августе шикарно отдохнуть на побережье Краснодарского края.

Чем ближе курорт, на котором планируете провести отдых, тем дешевле обойдется проезд. Проезд из Донецка в Анапу стоит в среднем 2 000 рублей. Дорога займет около 12 часов. За проезд в Сочи нужно будет заплатить порядка 2 500 рублей. При этом время в пути выйдет на 6-8 часов дольше.

Цены на жилье в Краснодарском крае разнообразны. В зависимости от месяца и условий они могут колебаться. В июле номер на двоих в гостинице в среднем обойдется от 2 000 рублей в сутки и выше. Частный сектор - от 1 500 за двоих.

Отдохнуть в Крыму пока что можно без сертификата и теста. Об этом говорят сами дончане, которые сейчас находятся на Черноморском побережье полуострова.

- Из Донецка в Мисхор ехали на микроавтобусе: 19 часов в пути - 2 200 рублей с человека. Проблем с проездом не было. Прививки от коронавируса мы делали в Донецке еще в апреле, но о ее наличии никто не спрашивал. Тест тоже не требуют. Туристов здесь довольно много, что, с одной стороны, радует, а с другой - заставляет носить защитную маску в местах скопления людей. Маски носят далеко не все, но во многих местах без нее просто не обслужат. Мы с супругой носим, хоть и прививки делали, - рассказывает Михаил. - Цены на продукты примерно такие же, как и у нас в Донецке. Если и выше, то незначительно. Цены на жилье в этом году непривычно высокие. Номер на двоих на берегу моря - три-четыре тысячи рублей. Можно найти и дешевле, но тогда либо условия будут скромнее, либо до моря придется пройтись. Сразу же по приезду на отдых почувствовали что-то особенное, чего не чувствовали во время прошлых отпусков. Видимо, в такое тяжелое время, которое сейчас переживаем все мы в связи с коронавирусом, отдых нам просто необходим.

Минусы: усиление ограничений по въезду отдыхающих в Краснодарский край, наплыв туристов.

Плюсы: разнообразие мест отдыха, развитая инфраструктура, множество достопримечательностей, исторические места Крыма.

Продолжение следует... (внизу по ссылкам)

[часть 1 - Седово] [часть 2 - Зуевка] [часть 3 - Абхазия] [часть 5 - Турция]

P.S.В связи с недопущением распространения коронавирусной инфекции в разных регионах и странах вводятся различные требования, которых должны придерживаться отдыхающие. Также регулярно вводятся новые правила по въезду в курортные зоны - в одни места нельзя проехать без теста на коронавирус, в другие - без сертификата о прививке. Все эти нюансы нужно по несколько раз уточнять перед планируемой поездкой и следить за обновляемой информацией на официальных сайтах.

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