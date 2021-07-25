Какие места для отдыха выбирают дончане: Плюсы и минусы отпуска в Турции

Поехать в Турцию можно только при наличии заграничного паспорта Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

[часть 1 - Седово] [часть 2 - Зуевка] [часть 3 - Абхазия] [часть 4 - Краснодарский край и Крым] [часть 5 - Турция]

... Окончание.

Лето - пора отдыха. Как и где отдыхать в период коронавируса, когда везде действуют разные ограничения, а там, где их нет, цены завышают до космических масштабов? «Комсомолка» промониторила цены на различных курортах и узнала у дончан, где же они отдыхают или куда собираются поехать в этом году.

Уже сколько лет кряду самые популярные направления для отдыха дончан - местный курорт Седово, Краснодарский край и Крым, Абхазия и бюджетный отдых в Турции.

В этой статье мы поговорим об отдыхе в Турции

Турция всегда привлекала туристов своим сервисом и разумной стоимостью путевки. Но это вовсе не значит, что отдых в Турции дешевый, ведь есть и крайне дорогостоящие предложения, которые могут себе позволить лишь немногие.

Поехать в Турцию можно только при наличии заграничного паспорта. В абсолютном большинстве на отдых едут через турагентства. Подобрать путевку можно на любой вкус. Зачастую в стоимость входит перелет, проживание и питание (как минимум, завтрак). Из-за действующих ограничений в связи с коронавирусом в большинстве стран турагентства держатся за каждого клиента, поэтому обратитесь за помощью к оператору и вам в любом случае подберут подходящую путевку.

- Турция сейчас доступна. Самолеты из России туда летают, а поэтому отдохнуть могут все желающие, - говорят в одном из местных турагентств. - Единственный нюанс - для этого нужен отрицательный тест на коронавирусную инфекцию или сертификат о прививке на сайте Госуслуг. Чтобы вернуться обратно, тест не понадобится, если у вас нет прописки в России.

Туроператор рассказывает, что сейчас с легкостью можно подобрать тур от 600 долларов на двоих (примерно 45 тысяч рублей на пару) за 5-7 дней отдыха. В эту стоимость входят перелеты, проживание в отеле и завтраки.

- В Турции множество развлечений и мест отдыха - русскоговорящие экскурсоводы на каждом шагу, - пишет дончанин Анатолий Шкурко отзыв в одной из донецких групп. - Цены на рынках радуют. Огурцы и помидоры в среднем по 30-40 в переводе на рубли. Черешня - 80. Арбуз - 20 за килограмм.

Помимо Турции можно подобрать тур и в другую страну, однако из-за постоянного колебания ограничений в связи с коронавирусом в разных странах доступность желаемого направления нужно уточнять у туроператора.

Минусы: необходимо наличие загранпаспорта, ограничительные меры в связи с коронавирусом, перелет на самолете (минус для тех, кто боится летать).

Плюсы: хороший сервис, возможность поехать по «горящему» туру по выгодной цене, перелет на самолете (плюс для тех, кто любит летать).

Предыдущие части читайте внизу по ссылкам

[часть 1 - Седово] [часть 2 - Зуевка] [часть 3 - Абхазия] [часть 4 - Краснодарский край и Крым]

P.S.В связи с недопущением распространения коронавирусной инфекции в разных регионах и странах вводятся различные требования, которых должны придерживаться отдыхающие. Также регулярно вводятся новые правила по въезду в курортные зоны - в одни места нельзя проехать без теста на коронавирус, в другие - без сертификата о прививке. Все эти нюансы нужно по несколько раз уточнять перед планируемой поездкой и следить за обновляемой информацией на официальных сайтах.

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