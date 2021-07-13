В Донецке возродилась традиция рок-концертов «на голове»

Эд Покров смог возродить рок-фестивали в родном городе Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Рок-музыкант и главный редактор радио «Новороссия Rocks» Эд Покров совместно с Сергеем Пелянициным - генеральным директором «Первого Республиканского телеканала» смогли качнуть в эту субботу Донецк, возродив ежемесячные концерты «на голове» - культовом месте на бульваре Пушкина. 20 лет назад этот фестиваль знакомил дончан с новыми именами в музыкальной среде неформалов.

Фестиваль «Донецк – город рока» Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Фестиваль «Донецк – город рока» Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Фестиваль «Донецк – город рока» Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- В эфире радио «Новороссия Rocks» звучит немало донецких групп и вот мы вместе с руководством «Первого Республиканского канала» решили возродить традицию рок-фестивалей, какие проводились мною в Донецке 20 лет назад, - рассказал Эд Покров «Комсомольской правде». – Дончане должны иметь возможность слышать своих талантливых земляков. Концерты будут проходить раз в три недели, если погода не подведет, вплоть до октября. Кроме того, что фестиваль будет бесплатным, публику ждут приятные розыгрыши и сюрпризы. А еще нашу инициативу очень поддержал мощный патриотический мотоклуб, состоящий из ветеранов боевых действий - Skif МC со своей Skif Custom Group, поэтому в России в мотосообществе этот фест будет внесен в реестр мотомероприятий.

Сложно удержаться, чтобы не завезти такого красавца Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Фестиваль «Донецк – город рока» Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Фестиваль «Донецк – город рока» Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Несмотря на жару, народа пришло немало, причем шли целыми семьями – даже с младенцами в колясках и родственниками преклонного возраста. Внимание детворы сразу привлекает выставка раритетных, отреставрированных мотоциклов, возле которых собираются желающие запечатлеться.

Стартовал фестиваль выступлением донецких рок-групп «Полифония», «Mama Carlo» и «Meduza». Абсолютно самобытных, с оригинальными текстами и качественной музыкой. Порадовало разнообразие материала – от софт-рока до хулиганского блюза. Публика с восторгом приняла песни про комендантский час, ироничные темы про толерантную Европу и, конечно, песни о взаимоотношениях мужчины и женщины.

Фестиваль «Донецк – город рока» Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Фестиваль «Донецк – город рока» Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Фестиваль «Донецк – город рока» Фото: Юлия АНДРИЕНКО

И если в начале концерта кое-где пустовали места, то после первых песен народ заполнил все пространство амфитеатра. Многие танцуют и подпевают. Знатоки рок-музыки смогли поучаствовать в викторине и получить различные призы – от пиццы до сертификата в тату-салон. К восторгу зрителей мероприятие длилось 2,5 часа.

- Знаешь, а ведь атмосфера такая же, как и 20 лет назад, - замечает Эд Покров. – Я даже много знакомых лиц увидел, только они уже в роли родителей с детьми приехали сюда, причем приехали не только из Донецка, а из близлежащих городов. Для людей очень важны сейчас такие вот встречи, где можно и молодость вспомнить и обо всех наших проблемах позабыть на время.

А об атмосфере концерта лучше всего сказал одной фразой солист группы «Полифония»: «Люди, занимайтесь любовью, а не войной!» И здесь любовь - в смысле гораздо более всеобъемлющем, нежели только физиологический. А потому ждем анонса следующего концерта.