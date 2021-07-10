Лучшая подруга и коллега Кати Катиной - Кристина Мельникова: Катя никогда не шла против своей совести и всегда боролась до последнего

Кристина сутки ехала из Карабаха на похороны своей подруги Фото: Ольга ЖУКОВА

Катю похоронили сегодня. Проститься с ней приехало много народу, человек триста, Катины папа с мамой, родственники, коллеги – и дончане, и россияне, и иностранцы – коллеги, которые давно работают тут. Депутаты, военные, преподаватели, врачи – многие прощались с прекрасным талантом необычной девушкой Катей Катиной. Единственное, кого нет – это Кристины. Все знают, что это две подружки – москвичка Кристина и дончанка Катя. Кристины почему-то сейчас нет…

Никому так и не верится, что Катя умерла. Разговор часто этот слышен:

- Я не верю, что Катя умерла. Это ошибка. Она сейчас придет живая. Ну не может умереть девушка одновременно модель и военный корреспондент. Вы видели хоть одну такую? Вот! Хоть по подиуму в купальнике моду показывает, хоть по окопу в военной форме работает с военными, а потом в СМИ – то фото, где Катя показывает модели одежды, то ее репортаж с передовой. Одна она и только у нас, - грустно, но гордо разговаривают девушки, стоя за гробом с Катей.

- А я вчера ее видела, она шла навстречу. Мы обычно там и встречаемся иногда. Смотрю – Катя! Живая! А потом – а нет, не она. Но похожа. Еще больней стало, что это не она, - собеседник девушки.

Папа с мамой стоят у дочки. Катю хоронят в военной одежде. Привыкли к ней в камуфляже. Папа с мамой не высокие. Стоят обнявшись и поддерживая друг друга. Погода иногда ветреная. Катю раскрывает. Папа после каждого ветра подходит, укрывает дочь. Многие расплакались. И я.

В час дня Катя едет в последний путь. Если бы она могла – попросила «Подождите, Кристина едет». Кристина действительно приехала, минут на пятнадцать опоздала.

Подружка Кристина неслась в Донецк проститься с Катей изо всех сил, но немного опоздала на церемонию, которая проходила в зале прощаний Республиканской травматологии. К тому времени там осталось несколько человек, ее коллеги - журналисты.

- Я была в Степанакерте, билеты на самолет обменить нельзя было, мы новые покупали. Часов в 11 вчера выехала, с тех пор в дороге. У меня нет сим-карточки, едет такси?

Вызвать такси Кристине помогли местные коллеги. Девушка отправилась на кладбище, чтобы успеть попрощаться с подругой. Успела.

Катя Катина. Фото: Личный архив Кати Катиной

- Катя жизнерадостный, энергичный и сильный человек, она настоящий пассионарий, который мог свернуть горы, решить любую проблему, довести начатое до конца и не отчаиваться даже в самых сложных ситуациях. У меня не было сомнений, что она выкарабкается. Я долго не могла поверить, что недуг может взять над ней верх. В нашем последнем разговоре за несколько часов до того, как она попала в больницу, Катя говорила, что устала и вспоминала время, когда был жив Скрипач. Ее очень сильно надломил суд над убийцей Андрея, который длится до сих пор. Катя была человеком, о котором можно слагать легенды. Она и внешне была похожа на героиню скандинавских саг со своей копной рыжих локонов и внутренне похожа. Ей было чуждо все мелкое и мелочное - карьеризм, профессиональная зависть, желание выслужиться перед сильными мира сего. Это все было от нее очень далеко, в ином мире.

Меня впечатляло, что она верила в то, что делала, и никогда не шла против своей совести, и всегда боролась до последнего, касалось ли это дело Горана Чирича или дела ее любимого Скрипача. Мне до сих пор не верится, что ее нет, я до сих пор веду с ней внутренней диалог и думаю, а что бы она посоветовала, что бы она сказала, как бы она себя повела в той или иной ситуации. Очень хочется верить, что душа человека действительно никогда не умирает. Потому что без Кати мир будет намного хуже. Для меня все лучшее, что со мной случалось в Донецке, так или иначе было связано с Катей

Читайте также

В Донецке простились с военкором Катей Катиной

Девушка умерла 9 июля. Ей было всего 35 лет... (подробнее)