«Мама, нас машина сбила»: страшный звонок застал женщину врасплох, один из малышей не выжил

Дети были очень дружными. Фото: личный архив героев публикации

В Ангарске небольшой участок газона у пешеходного перехода превратился в небольшой мемориал. Жители приносят сюда цветы и детские игрушки. Так город откликнулся на трагедию, произошедшую вечером 10 сентября: под колесами иномарки погиб пятилетний мальчик, а его одиннадцатилетняя двоюродная сестра получила серьезные травмы. Корреспондентам «КП-Иркутск» удалось поговорить с матерью пострадавшей девочки, которая приоткрыла подробности случившегося.

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

Гурбановых в Ангарске знают давно. Они занимаются продажей бытовой химии и средств гигиены, сотрудничая с детскими садами, школами и больницами. Чинаре 44 года, она воспитывает двоих детей. Старший сын учится в медицинском университете Иркутска, младшая ходит в шестой класс и увлечена танцами. У родного брата Чинары и его жены четверо детей: тринадцати, девяти и пяти лет, а самому младшему всего семь месяцев.

«Мы живем с семьей брата в одном доме, в одном подъезде. Дети очень дружные: растут вместе, играют, всегда стоят друг за друга. Пятилетний Тимур (имя изменено. – Ред.) ходил в детский сад и постоянно тянулся к старшим. Особенно близок он был с моей дочкой», - рассказывает Чинара.

Тот вечер, 10 сентября, поначалу был совершенно обычным.

«Я вернулась с работы около 18:40. Тимур как раз спускался от нас к себе, потому что дочери нужно было идти на танцы. Я обняла его, поцеловала. Это был последний раз, когда я видела племянника живым…», - вспоминает женщина.

Чинара вместе с родителями собиралась по делам в Иркутск. Ее дочь к тому моменту уже убежала на занятия – танцевальная студия находится всего в трех домах от их дома.

«По дороге я позвонила невестке и попросила, чтобы старший племянник встретил девочку после занятий. На улице уже темнело. Как выяснилось позже, маленький Тимур увязался за ним – тоже хотел встретить сестру. Отец был против, но мама разрешила: мол, ребенок целый день дома просидел, пусть немного проветрится…».

«МАМА, НАС МАШИНА СБИЛА»

Старший племянник встретил двоюродную сестренку, дети вместе направились домой. Они шли по нерегулируемому пешеходному переходу через трамвайные пути. Впереди ехала машина, которая притормаживала, чтобы повернуть налево. Старший брат повел младших вперед, он держались за руки, сам он в полуметре позади. В этот самый момент прямо на детей из-за поворачивающей машины вылетела вторая иномарка…

Удар был чудовищным. Девочку отбросило сначала на капот, потом на асфальт. Маленького Тимура, который был ниже ростом, затащило под машину. Старший брат не пострадал.

«Племянник сначала поднял брата. Говорил, что тот был без сознания, ноги не держали, будто спал. Потом аккуратно положил его обратно на землю и начал приводить в чувство сестренку. Она открыла глаза, пришла в себя. Сама смогла позвонить мне: «Мама, нас машина сбила. Тимур не дышит». Мы сразу поехали обратно…» - с ужасом вспоминает женщина.

Стихийный мемориал на месте трагедии. Фото: КП-Иркутск

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ НЕ ВЫРАЖАЛА

Как сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области, за рулем «Ниссана» находилась 63-летняя женщина.

«Двигаясь по улице Горького, водитель допустила наезд на несовершеннолетних пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Полицейские установили, что женщина управляла автомобилем с недействительным водительским удостоверением. Ранее она неоднократно привлекалась к административной ответственности за превышение скорости», - рассказали в ведомстве.

Прибывшие медики констатировали смерть пятилетнего мальчика. Одиннадцатилетнюю девочку с травмами различной степени тяжести госпитализировали. У нее диагностированы сотрясение головного мозга, ссадины на задней поверхности грудной клетки и поясницы, множественные ушибы. Также у нее гематома на голове, за которой нужно наблюдать. Если она не рассосется сама, потребуется операция. По словам врачей, от удара чуть не лопнула селезенка – она сильно увеличилась и за ней сейчас наблюдают.

Первые сутки семья не говорила пострадавшей девочки о смерти брата – ей сказали, что он в другой больнице. Раскрыли правду только с помощью психолога. Пока она очень тяжело переживает случившееся.

Мальчика похоронили 14 сентября.

«Виновница ДТП с нами не связывалась. Говорят, она до последнего молчала, ждала адвоката. С нашей семьей она так и не вышла на связь. Слов соболезнований не выражала», - говорит Чинара.

По факту случившегося СУ СКР по Иркутской области завел уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным права управления транспортными средствами».

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