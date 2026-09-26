Осуществил свою мечту, и она тут же его убила: когда на место крушения самолета приехала скорая, уже было поздно

Для погибшего этот вылет на самолете был первым. Фото: соцсети

12 сентября в Татарстане произошла авиационная катастрофа. Как сообщает «КП-Казань», легкомоторный самолет Cessna 172 упал на территорию частного домовладения в селе Шемордан. На борту находились два человека: опытный инструктор с десятилетним стажем и его ученик. Оба являлись членами центрального аэроклуба Татарстана, который базируется на аэродроме «Куркачи». Полет носил тренировочный характер.

РОКОВОЙ ПЕРВЫЙ ВЫЛЕТ

Согласно предварительным сведениям, для курсанта этот полет был первым. Приближаясь к телевышке, ученик-пилот неверно рассчитал расстояние до препятствия. Самолет задел конструкцию, утратил управление и рухнул на землю частного участка. Владельцы дома, к счастью, не пострадали.

В результате крушения погибли оба находившихся на борту человека. Спасательные службы и медики оперативно прибыли на место, однако помочь уже было невозможно – мужчины скончались до их приезда.

Сообщается, что на место происшествия выехали заместитель Татарского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа. Начата проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Следственные органы, в свою очередь, завели уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Ход расследования взят под контроль главой СК России Александром Бастрыкиным.

В Росавиации РФ квалифицировали случившееся как авиационную катастрофу. Выяснением причин аварии займется Межгосударственный авиационный комитет.

МЕЧТАЛ О НЕБЕ

Как позже выяснилось, погибшим курсантом оказался помощник заместителя главы Казани. 39-летний Владимир Ж. обучался на втором курсе частной авиашколы «Авиатор». 12 сентября совершал свой первый полет. Родные рассказывают, что небо было его мечтой. Судя по личной странице в соцсетях, погибший очень активно увлекался спортом: играл в хоккей, ездил на велосипеде, бегал. Также он неоднократно получал благодарность от мэра Казани за свою работу и инициативность.

На борту с Владимиром находился также опытный инструктор – Олег Г. Согласно информации местных СМИ, у него за плечами было почти десять лет стажа.

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