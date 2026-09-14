Пропавшую беременную женщину нашли убитой: У отца ребенка были другие отношения, он сделал свой выбор

У Татьяны осталась старшая дочь, которая живет в Москве. Фото: соцсети

43-летняя беременная жительница Минска Татьяна Мартищенко, которая внезапно пропала 8 сентября, была найдена убитой. О трагическом исходе поисков сообщили в Министерстве внутренних дел Беларуси.

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

О пропаже женщины заявили ее близкие после того, как она перестала выходить на связь. В ориентировке поисково-спасательного отряда «Ангел» указывалось, что 43-летняя Татьяна находилась примерно на шестом месяце беременности. Это обстоятельство придавало поискам особую срочность и тревожный характер.

«Татьяна характеризуется положительно, никаких вопросов ни к ее поведению, ни к здоровью не было. Могу пока только сказать, что это нетипичное исчезновение и вызывает ряд вопросов», - рассказывал руководитель поискового-спасательного отряда Сергей Ковган.

СОСТОЯЛ В ДРУГИХ ОТНОШЕНИЯХ

Только 12 сентября появилась информация, что поиски завершились трагедией. Девушку убили. Предположительно, это сделал ее знакомый, который, по предварительной информации, был отцом будущего ребенка.

Как сообщили в МВД, мужчина признался, что состоял с погибшей в близких отношениях и знал, что она ждет от него ребенка. При этом он официально находился в других отношениях, из-за чего между ним и жертвой регулярно возникали конфликты. В ходе очередной ссоры любовник схватился за нож и убил ее. После этого он положил тело в дорожную сумку, вывез за город и закопал. По пути он избавился от улик – окровавленной одежды и ее смартфона.

По данным следствия, задержанный перед тем, как спрятать тело, заехал и купил в магазине лопату.

«Каких-то особый эмоций у него не было. Он максимально пытался затереть следы в квартире на месте происшествия», - рассказали в МВД.

Убитая работала гинекологом. Фото: соцсети

ХРУПКАЯ, ВСЕГДА НА ПОЗИТИВЕ

Белорусское издание «Онлайнер» связалось с одной из соседок погибшей женщины. По ее словам, Татьяна арендовала квартиру в центре города и работала акушером-гинекологом в одном из столичных роддомов.

«8 сентября поздно вечером ее родители приходили в наш подъезд. Они искали Таню, пытались хоть что-то выяснить: она не отвечала на звонки, а ключей от квартиры у них не было. У Тани осталась взрослая дочь – она сейчас живет и учится в Москве», - рассказала журналистам соседка.

Также по ее словам Наталии, молодого человека Татьяны в подъезде видели часто. Знали, что он спортсмен и часто уезжает на сборы.

«В голове просто не укладывается произошедшее: с Таней он всегда держался очень обходительно, нежно. Красиво за ней ухаживал. Сама Танечка была такой хрупкой, всегда в хорошем настроении, на позитиве. Несмотря на то, что квартира была съёмной, она активно участвовала во всех вопросах благоустройства дома. В тот день никто из соседей ничего подозрительного не слышал, и для всех нас эта новость – настоящий шок», - говорит соседка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Молодая мама решили ответить мужу на его постоянную ревность: Когда приехала скорая, она уже была мертва

Девушка согласилась после клуба поехать на съемную квартиру: Через неделю ее тело нашли в чемодане