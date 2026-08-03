Космические продажи: Определен топ риелторов, продающих недвижимость в Мариуполе

Фото: предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест»

В Ростове наградили риелторов Мариуполя, показавших высокие результаты по продаже недвижимости. Яркое мероприятие в стиле марсианской пустыни прошло на левом берегу Дона и собрало более 350 представителей компаний. Масштабную встречу организовал застройщик «ЮгСтройИнвест».

Главным событием вечера стало награждение партнеров застройщика, показавших лучшие результаты по продажам недвижимости компании. В топе риелторов оказались Наталья Рыжакова (ИП Серенкова), Елена Калютина (АН «Ключъ») и Татьяна Сюмакова (АН «Магазин новостроек»), а первое место занял Павел Ткаченко («Новостройки групп»). Победителям вручили сертификаты и брендированные подарки от компании.

Фото: предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест»

- Нам очень приятно быть частью истории новых территорий. Мы очень рады дарить новым жителям такую возможность классной ипотеки, инвестиций. Ценно быть частью развития Мариуполя! — поделилась эмоциями лауреат Елена Калютина.

Для участников мероприятия провели образовательную программу. Выступили приглашенные спикеры — бизнес-тренеры Игорь Рызов и Настасья Белочкина. Эксперты рассказали о том, как повысить эффективность продаж, поделились инструментами грамотного ведения переговоров. Спикеры также дали рекомендации о том, как работать и адаптироваться в условиях меняющегося рынка недвижимости.

Фото: предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест»

В рамках мероприятия застройщик анонсировал новые акций компании для клиентов. Так, одна из них — скидка до 15 000 рублей за квадратный метр на все проекты застройщика в Мариуполе.

Отметим, антураж и изысканно-футуристический стиль торжества создавали песчано-красные тона и атмосферная живая музыка. Весь вечер на сцене сменяли друг друга творческие коллективы, а гала-ужин завершило выступление DJ S.Samo.