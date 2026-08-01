Экономика по кластерному принципу: Единый институт предложил новую модель развития ДНР

Единый институт предложил кластерный подход развития экономики ДНР. Фото: ЕИПП РФ

Единый институт пространственного планирования РФ представил концепцию кластерного развития экономики Донецкой Народной Республики. В основе подхода - объединение сырьевого, производственного, логистического и инфраструктурного потенциала региона в единые отраслевые цепочки.

Единый институт предложил кластерный подход развития экономики ДНР. Фото: ЕИПП РФ

Специалисты института сформировали пять ключевых кластеров. В промышленном секторе выделили направления по производству строительных материалов и углехимической промышленности. В агропромышленном комплексе основной упор видят в развитии овощеводства, перерабатывающей промышленности, а также виноградарства и виноделия.

- Такой подход позволит перейти к формированию целостной экономической системы, создать эффективную модель экономического развития, основанную на сырьевой базе, переработке, кооперации предприятий, развитии инфраструктуры и повышении добавленной стоимости внутри региона, - пояснили в институте.

Единый институт предложил кластерный подход развития экономики ДНР. Фото: ЕИПП РФ

В рамках кластерной концепции уже подготовлены более 100 проектных решений по развитию отраслей экономики Республики. Их реализация способна обеспечить создание более 24 тысяч новых рабочих мест. Все проектные предложения планируется синхронизировать со стратегией социально-экономического развития ДНР - это станет основой для устойчивого и сбалансированного роста региона.

Вопросы реализации такого подхода обсуждались на профильном совещании с участием экспертов Единого института во главе с директором Диной Саттаровой, а также представителей администраций ряда городских округов и профильных ведомств ДНР. Среди участников - руководители и специалисты из Макеевки, Харцызска, Иловайска, Донецка, Мариуполя и других территорий.

Единый институт предложил кластерный подход развития экономики ДНР. Фото: ЕИПП РФ

Помимо отраслевого развития, в планах - масштабная работа по градостроительству. Так, в 2026 году предполагается разработать четыре генеральных плана для опорных населенных пунктов - Артемовска, Докучаевска, Курахово и поселка Великая Новоселка. Также запланирован проект внесения изменений в генеральный план городского округа Мариуполь и схема территориального планирования для 12 муниципальных образований ДНР, включая Донецк, Макеевку, Горловку, Енакиево и другие.

Дополнительно намечена подготовка 28 проектов планировки территории, дизайн-кода города Ясиноватая и архитектурно-градостроительной концепции общественно-делового центра Мариуполя. Эти документы должны задать вектор пространственного развития региона и поддержать реализацию экономических инициатив.

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