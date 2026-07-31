Подготовка к отопительному сезону в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В нашей стране конкретной даты начала отопительного сезона нет - все зависит от температуры воздуха. А именно: по постановлению Правительства РФ № 354 отопление включают тогда, когда средняя суточная температура держится не выше 8 градусов Цельсия. Для юга ДНР это, в основном, вторая половина октября - начало ноября. К плановым подключениям потребителей Мариуполя к отоплению сейчас готовится «Мариупольтеплосеть» ГУП ДНР «Донбасстеплоэнерго».

Подготовка к отопительному сезону в одной из котельных Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Подготовка к отопительному сезону в одной из котельных Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В июле к работе в осенне-зимний период во всем городе были заменены более 4 тыс. метров трубопровода, подготавливаются 113 котельных - 61 уже готовы.

Одна из таких котельных находится в Приморском районе города - от нее осуществляется подача теплоносителя 31 потребителю: 26 жилым МКД с 1501 лицевым счетом, 5 объектам социальной инфраструктуры и учебному корпусу № 4 ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

Подготовка к отопительному сезону в одной из котельных Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Подготовка к отопительному сезону в одной из котельных Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На этой котельной выполняется текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования, замена вышедшей из строя запорной арматуры и аварийных участков тепловых сетей. Не забывают и про трубную сеть, исходящую к потребителям, - заменен 1 км теплотрасс (из 4,5 км, относящихся к этой котельной) в однотрубном исчислении; работы по трассам планируют завершить в сентябре.

Подготовка к отопительному сезону в одной из котельных Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Подготовка к отопительному сезону в одной из котельных Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Подготовка к отопительному сезону в одной из котельных Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Важно отметить, что основное оборудование, производящее тепло в батареях квартир жителей города, - абсолютно новое. В котельной установлены три агрегата - котлы RIM MAX 8000. Установленная мощность источника теплоснабжения - 20,64 Гкал/ч, производитель котлов - Россия.

- В межотопительный ремонтный период на этой котельной производились работы по замене теплотрассы. Заменено более километра тепловой сети. Сейчас котельная планово готовится к отопительному сезону. Отремонтировано насосное оборудование. Сотрудники «Донбасстеплоэнерго» делают все, чтобы эта и другие котельные уверенно вошли в отопительный сезон, - рассказала главный инженер тепловых сетей Приморского района Татьяна Рогальская.

Подготовка к отопительному сезону в одной из котельных Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Подготовка к отопительному сезону в одной из котельных Мариуполя

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