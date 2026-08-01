Пропавшую жену нашли мертвой в камышах: До этого она хотела выселить из дома своего мужа

Марина была не счастлива в браке. Фото: КП-Крым

41-летняя Марина Канивец из Крыма исчезла в начале октября 2025 года, а спустя почти два месяца ее тело обнаружили в зарослях у проточного канала. Сейчас на скамье подсудимых находится ее муж Николай. Следствие настаивает, что он совершил преступление на почве патологической ревности, оказавшись в любовном треугольнике. Правда сам мужчина все отрицает.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Как сообщает «КП-Крым» со ссылкой на материалы рассмотрения уголовного дела, брак Канивец трещал по швам задолго до трагедии. В центре семейного конфликта оказался классический любовный треугольник, уходящий корнями в начало 2000-х.

В зале заседаний наконец выступил свидетель, которого сторона обвинения ждала с самого начала процесса – тайный возлюбленный погибшей. Статный мужчина за сорок подтвердил, что в молодости у них с Мариной был бурный роман. Они даже несколько лет жили вместе. Однако родители девушки были категорически против брака, и пара рассталась.

Но весной 2025 года в мессенджере вдруг пришло сообщение: «Привет. Это я». Марина сама нашла бывшего избранника в соцсетях. Не скрывая, что замужем и растит двоих детей, она пожаловалась на мужа. Из ее слов следовало, что он заботливый отец, но вспыльчив до крайности, а близость с ним превратилась в тягостную обязанность.

«Я не могу с ним спать в одной кровати, потому что не люблю его – и точка», - писала Марина.

С этого самого момента начались тайные встречи. Раз в две недели Марина приезжала к любовнику, а тот встречал, провожал. Каждый раз они выбирали новое место для свиданий. В тот момент никто из них не догадывался, чем это в итоге это закончится.

РАЗОБЛАЧЕНИЕ

Секретная переписка любовников вскрылась случайно. Как-то летом Николай вырвал смартфон из рук жены и, заблокировавшись в машине, прочитал все сообщения. Тут же позвонил по незнакомому номеру. Диалог был коротким:

- Ты кто такой?

- Спроси у Марины.

Казалось бы, после такого следовало подать на развод. Но брак продолжал держаться, но уже не на чувствах, а на квадратных метрах. Основным камнем преткновения стала дача в Симферополе, которую Марина приобрела на средства бабушки еще до замужества. Позже муж вложил деньги и силы в строительство дома. Когда супруга заявила, что не желает видеть Николая на своей территории, тот ответил, что никуда не уйдет и пусть только попробуют его выселить, якобы за последствия не отвечает. По словам свидетелей, женщина консультировалась с юристами по вопросу выселения мужа, но дело было сложным.

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

В сентябре, незадолго до пропажи, Николай якобы предложил жене мир. Однако Марина была решительно настроена: «Я буду разводиться». А уже в начале октября ее сообщения прекратились. Связь оборвалась навсегда.

Ключевой зацепкой в этой истории стала находка в городском ломбарде. Четыре золотых кольца, принадлежавшие Марине, принес туда ее муж. Продавец запомнила его как молчаливого посетителя, который не торговался и легко согласился на 20 тысяч рублей. Деньги за залог не выкупал – сотрудница поняла, что для него важно было просто избавиться от драгоценностей. Коллеги убитой подтвердили, что Марина никогда не снимала украшения. Стало понятно – с ней сделали что-то плохое.

По версии СК России по Республике Крым и Севастополю, которую ее нужно доказать в суде, вечером 4 октября 2025 года мужчина на почве внезапной ревности нанес жене несколько ударов, а затем задушил. После этого он снял с тела кольца, вывез останки за город и спрятал в камышах.

Только вот Николай своей вины не признает и заявляет о полной невиновности. Однако улики, показания свидетелей и найденные в ломбарде украшения говорят против него. Судьям предстоит решить: действительно ли мужчина совершил хладнокровное убийство или в деле остались нераскрытые обстоятельства.

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