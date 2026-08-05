Убийца пропавшей 12-летней девочки в желтом дождевике оказался настоящим зверем: Пострадала даже родная племянница

Со стороны мужчина всем казался нормальным. Фото: КП-Петербург

После шокирующего убийства 12-летней девочки в садоводческом товариществе «Захожье-2» в Ленинградской области вскрываются все новые детали мрачной биографии предполагаемого злоумышленника. По сведениям, которые поступили в редакцию «КП-Петербург» от обеспокоенных дачников, 46-летний Федор Мехнин, до недавних пор известный в поселке как филантроп и «благодел» (по названию его собственной фирмы), может быть причастен к серии тяжких преступлений против женщин.

ЗАМАНИВАЛ ЖЕРТВ

По данным телеканала 78.ru, следствие проверяет версию о том, что Мехнин действовал по отработанной схеме как минимум с 2008 года. Его методологией был поиск попутчиц в пригородной зоне – он предлагал женщинам подвезти их, однако вместо пункта назначения увозил их в безлюдные места. Там, угрожая предметами, похожими на оружие, он совершал насильственные действия сексуального характера. Примечательно, что в полицию с заявлениями тогда никто не обращался. Предположительно, это происходило из-за страха, стыда или неверия в то, что правоохранители примут дело всерьез. Оперативники поднимают архивы нераскрытых дел и сверяют старые, ранее отклоненные заявления с похожими преступлениями.

ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ

Парадокс ситуации заключается в том, что в самом СНТ «Захожье-2», где обвиняемый входил в правление и курировал хозяйственные вопросы, его никогда не воспринимали как угрозу. Напротив, односельчане характеризовали его как деятельного и отзывчивого человека, безвозмездно помогавшего ремонтировать колодцы и решать общие проблемы. О его уголовном прошлом никто не знал: еще в «нулевые» Мехнин отбывал срок за разбойное нападение. Известно, что разорившийся и отчаявшийся, он ограбил прохожего, используя муляж пистолета. Однако эту историю он тщательно скрывал, и до недавнего времени она никак не влияла на его безупречный статус в глазах сообщества.

Источник в редакции «КП» подчеркивает, что официально подтвердить факты серийных изнасилований на данный момент невозможно, так как идет расследование. Не факт, что эти эпизоды удастся доказать.

При этом параллельно вскрываются интимные подробности жизни предполагаемого убийцы. В социальных сетях Мехнин позиционировал себя как глубоко верующий человек, подчеркивал свою эмпатию и неравнодушие. Однако, как сообщает «КП-Петербург», уже находясь в следственном изоляторе, на допросах он признался, что на протяжении 15 лет его преследовали навязчивые фантазии об изнасиловании жен его знакомых. Следователи связывают это с глубокой личной травмой: у него были серьезные проблемы в интимных отношениях с супругой, а около десяти лет назад пара пережила смерть тяжелобольной маленькой дочери, после чего они больше не могли иметь детей.

НОВЫЙ ПОВОРОТ

Как и предполагали профильные эксперты, способные на подобные жестокие убийства редко ограничиваются одним преступлением. По инсайдерской информации журналистов «КП», следствие установило, что он систематически домогался своей родной племянницы. Первый эпизод датируется 2021 годом – в тот момент ребенку было всего девять лет. Противозаконные действия продолжались в течение нескольких месяцев.

На данный момент официально заведено уголовное дело, в котором фигурирует как минимум два доказанных эпизода развратных действий. Источник не уточняет, дал ли сам обвиняемый признательные показания по этому факту, или же правоохранители получили сигнал от родителей девочки, которая, вероятно, решилась на откровенный разговор после громкого ареста дяди. В любом случае, перед следователями теперь стоит задача не только доказать убийство ребенка, но и расследовать весь комплекс других преступлений, совершенных этим человеком.

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