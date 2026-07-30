«Soprano Турецкого» приедут в Донецк с программой «Русское лето»

Арт-группа «Soprano Турецкого» - единственное в России шоу женских голосов мирового уровня. Фото: sopranomusic.ru

В Донецке готовится яркое музыкальное событие: 6 августа на сцене Центра славянской культуры выступит арт-группа «Soprano Турецкого» с концертной программой «Русское лето». Начало выступления запланировано на 18:30. Об этом сообщили в концертном агентстве «РС».

Коллектив, созданный народным артистом РФ Михаилом Турецким, по праву считается единственным в России шоу женских голосов мирового уровня. В составе группы - восемь вокалисток, чьи уникальные голоса охватывают диапазон от высокого сопрано до низкого меццо. Такое сочетание позволяет коллективу создавать многогранное звучание и экспериментировать с самыми разными музыкальными жанрами.

Арт-группа «Soprano Турецкого» - единственное в России шоу женских голосов мирового уровня. Фото: sopranomusic.ru

В программу «Русское лето» вошли композиции, любимые несколькими поколениями слушателей. Зрителей ждет насыщенная палитра стилей - от классической музыки и проникновенного фолка до энергичного рока и бодрящего джаза. Особое место в концерте займут новые номера и оригинальные аранжировки, призванные подарить публике сильные и искренние эмоции.

- Исполним много новинок и впечатляющих номеров, которые точно покорят зрителя и разбудят самые сильные и чистые эмоции. Говорят, что лето - это маленькая жизнь! А «Русское лето» - это творческая вселенная, в которую надо обязательно погрузиться! - рассказала солистка коллектива Ивета Рогова.

Арт-группа «Soprano Турецкого» - единственное в России шоу женских голосов мирового уровня. Фото: sopranomusic.ru

Билеты на концерт можно приобрести онлайн на kassa.111. Дополнительную информацию можно получить по телефону: +79493030111.

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