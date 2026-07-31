Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП
Подразделения российских войск продолжают активно продвигаться в ДНР, улучшая тактическое положение на ключевых направлениях. По данным Министерства обороны РФ, существенные успехи были достигнуты сразу несколькими группировками.
Так, за прошедшие сутки подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. В ходе боевых действий бойцы нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах Райгородка, Донецкого, Яцковки и Старого Каравана.
Всего в зоне ответственности этой группировки противник понес значительные потери: до 220 военнослужащих, три бронемашины, 18 автомобилей, одно артиллерийское орудие и две станции РЭБ.
Подразделения «Южной» группировки войск также улучшили свое тактическое положение после ударов по ВСУ в районах Молочарки, Николаевки, Никаноровки, Веролюбовки, Николайполья, Алексеево-Дружковки и Славянска.
За минувшие сутки потери противника на этом направлении составили до 155 военнослужащих, четыре бронемашины и 31 автомобиль.
Существенный успех был достигнут и подразделениями группировки войск «Центр»: в результате решительных действий они освободили населенный пункт Красноярское в ДНР. Кроме того, российские бойцы нанесли удары по позициям ВСУ в районах Новониколаевки, Анновки, Водянского, Матяшево, Сергеевки и Доброполья.
Потери украинских вооруженных формирований на этом участке передовой составили до 350 солдат, четыре бронемашины и 11 автомобилей.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ВС РФ продвигаются в направлении Дружковской городской общины
Российские войска продвигаются за Константиновкой к Дружковке (подробнее)