По зову сердца и по примеру отцов: 44 лейтенанта пополнили ряды МЧС России в ДНР

Ряды спасательного ведомства ДНР пополнились новыми сотрудниками. Фото: МЧС России по ДНР

Ряды спасательного ведомства ДНР пополнились 44 молодыми специалистами. Все они - выпускники Донецкого института Государственной противопожарной службы МЧС России. Теперь в звании лейтенантов они готовы приступить к выполнению служебных обязанностей и помогать людям в сложных ситуациях. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по ДНР.

Ряды спасательного ведомства ДНР пополнились новыми сотрудниками. Фото: МЧС России по ДНР

С напутствием к новоиспеченным офицерам обратился заместитель начальника ведомства Андрей Агарков. Он пожелал молодым коллегам успехов в службе и отметил, что хотел бы, чтобы им как можно реже приходилось сталкиваться с чужим горем и чрезвычайными происшествиями.

- В добрый путь, товарищи лейтенанты! - пожелал Агарков.

Ряды спасательного ведомства ДНР пополнились новыми сотрудниками. Фото: МЧС России по ДНР

Для многих из новых сотрудников выбор профессии стал продолжением семейной традиции. Так, Максим Телегей, который назначен начальником караула 34-й пожарно-спасательной части Центрально-Городского района Горловки, хорошо понимает важность своей миссии: по его словам, в городе, который находится на передовом рубеже, остаются мирные жители, и он чувствует личную ответственность за их безопасность. Пример отца укрепил его в решении идти по этому пути.

Ряды спасательного ведомства ДНР пополнились новыми сотрудниками. Фото: МЧС России по ДНР

- Я чувствую, что должен спасать и помогать тем, кто в этом нуждается. Видя пример отца, я не могу поступить иначе, - отметил Максим.

Ряды спасательного ведомства ДНР пополнились новыми сотрудниками. Фото: МЧС России по ДНР

Теперь молодые лейтенанты займут должности начальников караулов, специалистов Госпожнадзора, подразделений гражданской обороны, Центра управления в кризисных ситуациях, а также будут работать саперами и водолазами. Вместе с опытными спасателями они будут обеспечивать безопасность жителей ДНР и оперативно реагировать на любые угрозы.

Ряды спасательного ведомства ДНР пополнились новыми сотрудниками. Фото: МЧС России по ДНР

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