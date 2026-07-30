Психология общения и защита от инфошума: Чему обучает Общество «Знание» сотрудников госведомств в ДНР

Госслужащие в ДНР укрепляют профессиональные компетенции. Фото: Российское общество «Знание»

В Донецкой Народной Республике набирает обороты просветительская работа с государственными и муниципальными служащими. Проект «Знание.Государство», реализуемый Российским обществом «Знание», стал важной площадкой для повышения квалификации сотрудников органов власти. За первые семь месяцев 2026 года в ДНР состоялись 92 просветительские лекции, которые посетили свыше 9 тысяч представителей госструктур.

Госслужащие в ДНР укрепляют профессиональные компетенции. Фото: Российское общество «Знание»

Среди участников - сотрудники администраций городских и муниципальных округов, а также ключевых ведомств: МВД, Росгвардии, таможенной службы, службы судебных приставов, Социального фонда, Минюста, Росреестра и Росимущества. Проект развивается при активной поддержке Администрации Главы и Правительства ДНР, профильных министерств и ведомств Республики, а также Центра компетенций «Точка опоры Донбасса».

Госслужащие в ДНР укрепляют профессиональные компетенции. Фото: Российское общество «Знание»

Тематика встреч выстроена так, чтобы охватить как стратегические, так и повседневные задачи госслужащих. В программу вошли лекции об основах российской государственности, экономическом развитии, технологическом суверенитете и достижениях отечественной науки. Не менее важное место заняли прикладные темы: правовая и финансовая грамотность, защита от кибермошенничества, психология общения и борьба с профессиональным выгоранием.

Госслужащие в ДНР укрепляют профессиональные компетенции. Фото: Российское общество «Знание»

Отдельное внимание эксперты уделили вопросам, требующим взвешенного подхода и критического осмысления: внешней политике, ходу специальной военной операции, а также навыкам критического мышления, необходимым для анализа больших потоков информации.

По словам директора филиала Общества «Знание» в ДНР Юлии Элиной, сегодня потребность в достоверной и качественной информации особенно высока. Госслужащие ежедневно принимают решения, от которых зависит благополучие тысяч людей.

Госслужащие в ДНР укрепляют профессиональные компетенции. Фото: Российское общество «Знание»

- Наша задача - дать им инструменты, чтобы они могли видеть суть за информационным шумом, будь то обсуждение мировой политики или вопросы права, - отметила она.

Госслужащие в ДНР укрепляют профессиональные компетенции. Фото: Российское общество «Знание»

Важная часть просветительской работы - новые форматы подачи знаний. Так, 6 августа в 10:00 (мск) запланирован подкаст для государственных и муниципальных служащих ДНР. Тема выпуска - мифы о выборах. В эфире выступит Алексей Мухин - историк, публицист и политолог, эксперт Общества «Знание». Слушатели узнают, откуда берутся распространенные заблуждения о том, что голос одного человека «ничего не решает», кто стоит за информационными манипуляциями и как устроена избирательная система в России. Присоединиться к трансляции после регистрации можно по ссылке.

Проект «Знание.Государство» реализуется совместно с федеральными и региональными органами власти. Его задача - предоставить сотрудникам государственных структур доступ к актуальным знаниям: через лекции, дискуссии и современные медиаформаты. Такой подход помогает формировать у госслужащих целостное понимание текущих процессов и развивать навыки, необходимые для эффективной и ответственной работы.

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