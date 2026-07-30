За минувшие сутки российские подразделения добились тактического преимущества, заняв более выгодные рубежи в ДНР Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки российские подразделения добились тактического преимущества, заняв более выгодные рубежи на ряде направлений в ДНР. Согласно данным Министерства обороны РФ, существенные результаты были достигнуты силами сразу нескольких группировок.

Так, бойцы группировки «Запад» нанесли прицельные удары по позициям ВСУ в окрестностях населенных пунктов Рубцы и Святогорск.

Всего в зоне ответственности группировки противник понес ощутимые потери: до 210 военнослужащих, 15 автомобилей, одно артиллерийское орудие, а также две станции радиоэлектронной борьбы и одна станция радиоэлектронной разведки.

Подразделения «Южной» группировки также смогли укрепить свои позиции после проведения серии ударов по объектам противника. Бои велись в окрестностях Черкасского, Райского, Кондратовки, Ясногорки, Николайполья, Дружковки, Ореховатки, Славянска и Мирного.

Потери ВСУ на этом направлении за сутки составили до 200 военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять бронемашин, 25 автомобилей и четыре арторудия.

Существенные успехи достигнуты и силами группировки «Центр». В ходе решительных действий российским подразделениям удалось освободить населенный пункт Светлое в ДНР. Кроме того, были нанесены удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Новоандреевки, Новониколаевки, Кутузовки, Новофедоровки, Нововодяного, Белозерского, Рубежного и Доброполья.

В полосе ответственности этой группировки украинские вооруженные формирования потеряли до 340 своих солдат, шесть автомобилей, а также американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ 50.

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