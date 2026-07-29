Экономика без границ: ДНР и Вологодская область объединят ресурсы для роста бизнеса

Центр «Мой бизнес» готов оказать всю необходимую поддержку предпринимателям на этом пути. Фото (архив): Центр «Мой бизнес»

ДНР и Вологодская область договорились о расширении экономического сотрудничества. Центры «Мой бизнес» Донецкой Народной Республики и Вологодской области провели совместное совещание с участием представителей новых регионов. Встреча прошла в рамках реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и была посвящена поиску новых возможностей для развития бизнеса и креативной экономики.

Участники обсудили перспективы партнерства в нескольких ключевых направлениях. В сфере пищевой промышленности стороны намерены обмениваться опытом и совместно разрабатывать продукты: Вологодская область известна своими молочными и кондитерскими изделиями, а ДНР готова предложить продукцию агропромышленного комплекса. Отдельное внимание уделили модернизации производств - в качестве примера привели опыт ООО «Стикс» (Вологодская область), обновившего линию по выпуску палочек для мороженого. Регионы планируют изучить возможности совместных проектов в области упаковки и переработки.

Вологодская область известна своими молочными и кондитерскими изделиями, а ДНР готова предложить продукцию агропромышленного комплекса (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Важным направлением сотрудничества станет туризм. Вологодская область богата культурным наследием и живописными природными ландшафтами, а ДНР активно развивает туристическую инфраструктуру. Стороны намерены создавать уникальные маршруты и развивать экотуризм.

Стороны намерены создавать уникальные маршруты и развивать экотуризм Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В сфере высоких технологий регионы планируют поддерживать совместные стартапы и инновационные проекты. Так, опыт ООО «Марком» (разработка конструкторской документации для ткацких станков) может стать основой для новых инициатив. Центры «Мой бизнес» обеспечат предпринимателям доступ к ресурсам и консультациям.

Вологодская область предложила бизнесу ДНР сотрудничество по ряду направлений: от поставок сельхозпродукции и техники до высокотехнологичных комплектующих и туристических маршрутов.

Как отметила руководитель Центра «Мой бизнес» ДНР Любовь Луговая, партнерство с Вологодской областью поможет развивать местный бизнес, создавать новые рабочие места и повышать качество жизни жителей Республики.

- Центр «Мой бизнес» готов оказать всю необходимую поддержку нашим предпринимателям на этом пути, - заявила она.

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