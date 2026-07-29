«Я не просто бежал, а преодолевал себя»: 100-километровый ультрамарафон пробежал военнослужащий Росгвардии из ДНР в Суздале

Росгвардеец прошел сложный маршрут с перепадами высот и преградами, показав пример стойкости. Фото: Росгвардия

Военнослужащий Росгвардии из ДНР доказал, что сила духа не менее важна, чем физическая подготовка. Майор Владимир В., который проходит службу в 116-й бригаде Южного округа войск национальной гвардии, успешно преодолел экстремальный маршрут ультрамарафона Golden Ring Ultra Trail-2026 в Суздале.

Росгвардеец прошел сложный маршрут с перепадами высот и преградами, показав пример стойкости. Фото: Росгвардия

Титульный маршрут забега составил 110 километров по пересеченной местности. Участникам предстояло справиться с серьезными препятствиями: водными и грязевыми преградами, а также значительными перепадами высоты. В масштабном спортивном событии приняли участие около 10 тысяч атлетов - среди них были не только мужчины, но также женщины и дети.

Росгвардеец прошел сложный маршрут с перепадами высот и преградами, показав пример стойкости. Фото: Росгвардия

Росгвардеец пришел к финишу менее чем за 15,5 часов. По традиции он пересек финишную черту с флагом своей «стальной бригады». Личный результат спортсмена впечатляет: по данным трекера, за время забега он потратил около 14 тысяч калорий и сделал порядка 55 тысяч шагов.

Сам майор так прокомментировал свой результат:

- Я не просто бежал, а преодолевал себя.

Росгвардеец прошел сложный маршрут с перепадами высот и преградами, показав пример стойкости. Фото: Росгвардия

Отметим, что это не первый серьезный старт офицера: ранее он успешно пробежал дистанцию в 50 километров в Краснодарском крае.

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