Новые решения для школьного питания: В Макеевке в одном из учебных заведений протестируют линию свободной раздачи и спецменю

В Макеевке тестируют современные подходы к школьному питанию. Фото: max.ru/PushilinDenis

В Макеевке меняют подход к системе питания в образовательных учреждениях. Осенью в одной из городских школ планируют запустить сразу два пилотных проекта - по организации диетического питания и по внедрению линии свободной раздачи блюд. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что Макеевский комбинат детского питания открывает специализированные хабы, где готовят горячие блюда для школьников и воспитанников детских садов. Сейчас комплексные обеды получают уже 51 школа и 24 детсада.

В Макеевке тестируют современные подходы к школьному питанию. Фото: max.ru/PushilinDenis

Глава ДНР посетил один из хабов, расположенный в макеевской школе. Там выстроен полный цикл работы: от приготовления блюд до их упаковки и доставки в пришкольные лагеря и дошкольные учреждения. Такой подход позволяет решить острую проблему нехватки поваров: один хаб способен обслуживать до 1 500 детей.

Во время посещения хаба Денис Пушилин пообщался с родителями учеников. Они поделились своими впечатлениями, положительно оценив работу пришкольных лагерей, а также озвучили ряд предложений и задали интересующие их вопросы.

В Макеевке тестируют современные подходы к школьному питанию. Фото: max.ru/PushilinDenis

Пушилин сообщил, что осенью в одной из школ Макеевки протестируют новый формат школьного питания. Суть заключается в его гибкости - учащимся дадут возможность самостоятельно выбирать блюда из предложенного ассортимента.

- Запустим два пилотных проекта: по диетическому питанию и с линией свободной раздачи. Ученики смогут выбирать блюда сами, а детям с особенностями здоровья будет доступно специальное питание, - рассказал руководитель Республики.

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